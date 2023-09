Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Wir sind schon wie Freunde, die sich nur einmal pro Jahr sehen. Wir reden und reden und finden kein Ende. Deswegen entschuldigen wir uns jetzt schon für die Länge der Folge. Aber: Es ist viel passiert und wir wollen natürlich nichts auslassen. Deswegen bitten wir Ihre Ohren um Geduld und hoffen, dass Sie sich wie immer gut unterhalten fühlen!

Rapid hat es also doch nicht geschafft. Durch einen "umstrittenen" Elfmeter (die Diskussion zwischen Stefan und Markus zu diesem Thema hören Sie in der aktuellen Folge) in der 90. Minute schied Rapid denkbar knapp aus. Gegen Salzburg am darauffolgenden Sonntag sah die Sache schon etwas anders aus. Jedoch nicht positiver, man war quasi chancenlos. Trainer Zoran Barisic sprach von leeren Akkus bei den Spielern. Auch darüber sprechen Stefan und Markus. Schadenfreude war bei der Austria aber auch nicht angebracht. Mit einem Last-Minute-Treffer sorgte Andreas Gruber für den 2:2-Endstand und Schadensbegrenzung gegen Austria Klagenfurt. Trotz schneller Führung konnte Klagenfurt das Spiel noch drehen, die Austria ergatterte trotzdem einen Punkt. Unzufrieden verließen die Austria-Anhänger das Stadion. Stefan analysiert die Lage bei den Veilchen. Peter Pacult gibt auch sein Statement zum Spiel ab. Am letzten Tag des Transferfensters, dem sogenannten Deadline Day gab es noch Verpflichtungen bei Austria und Rapid. Wir sehen uns alle an und sprechen über unsere Erwartungen beziehungsweise Hoffnungen.

Die Zweierteams konnten jeweils Siege einfahren, auch die Austria Damen haben gewonnen. Solch erfreuliche Nachrichten dürfen keinesfalls unerwähnt bleiben.

Die Austria hat in dieser Woche 50 Jahre Franz Horr Stadion gefeiert. Auf einer Fanveranstaltung wurde die Geschichte um das Ankommen in Favoriten noch einmal genau beleuchtet. Tom Flechl war vor Ort und erzählt davon. Viel Spaß beim Hören!

Frage der Woche

Kommt die Austria mit diesem System wieder in die Spur? (Stefan Novotny Markus Friebis, 5.9.2023)