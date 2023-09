Sophie Jones schaffte es, sich von der Religionsgemeinschaft zu lösen, erzählt von ihrer Zeit nach dem Ausstieg und will anderen in ähnlichen Situationen helfen

Die Bibel, Gott, der Weltuntergang, der Teufel: All diese Begriffe waren für Sophie als Kind real. Es gab kein Weihnachtsfest, keine Geburtstagsparty. "Das war meine Welt, in der ich lebte." Sophies Familie war bei den Zeugen Jehovas, die Eltern streng religiös, schon früh zog sie von Haustür zu Haustür, um zu missionieren. Die Angst vor dem Bösen war immer präsent. Bis sie immer mehr reflektierte und rebellierte. Und es schaffte, sich von der Religionsgemeinschaft zu lösen und den Ausstieg zu vollziehen.

"Ich habe alles verloren, aber mein Leben gewonnen": Aussteigerin Sophie Jones. Foto: MDR/werkblende/Christin Lade

Damals war sie 18 und nach ihrer Trennung von den Zeugen Jehovas sozial isoliert, der Kontakt mit Familie, Freunden und bisher wichtigen Bezugspersonen brach ab. In der ARD-Doku "Mein Bruch mit den Zeugen Jehovas" – zu sehen in der ARD-Mediathek und am Dienstag um 23.35 Uhr im Ersten – erzählt sie von ihrem Ausstieg, ihren Bedenken und der schweren Zeit danach. "Ich habe alles verloren, aber mein Leben gewonnen. Mein Koordinatensystem war völlig weg. Doch mein Überlebenswille hat ausgereicht, zu sagen, ich werde euch beweisen, ich kann leben", erzählt sie in der Doku.

Auch Tattoos können helfen, Traumata aufzuarbeiten. Foto: MDR/werkblende/Christin Lade

Sie ist jetzt 28 Jahre alt und hilft anderen Menschen beim Ausstieg, sie wurde sozusagen von der Aussteigerin zur Influencerin, an die sich viele wenden. "Für mich ist es der richtige Weg, darüber offen zu sprechen, weil ich damit der Sache die Macht nehme", so Sophie. Auch in ihrem Buch "Erlöse mich von dem Bösen" gibt sie Einblick in ihre Lebensrealität, nachdem sie die Zeugen Jehovas verlassen hat. Jetzt fühlt sie sich frei, kann ihr Leben selbst gestalten. "Durch meine Vergangenheit habe ich Fähigkeiten erlernt und Stärken entwickelt, die mich heute ausmachen. Das nutze ich, auch für andere."

Eine sehenswerte Doku über eine mutige, starke Frau, die sich aber nicht nur düster mit ihren Themen umgeben mag. Jetzt versucht sie sich auf der Comedy-Bühne, um dort humorvoll ein Publikum zu erreichen und aufzuklären, das ihr sonst nicht zuhören würde. (ae, 5.9.2023)