In immer mehr Bereichen macht das "Adults only"-Prinzip Schule – zuletzt bei einer Fluglinie, die kinderfreie Zonen im Flieger anbietet. Was halten Sie davon?

Sind Kinder anwesend, bleibt dies von der Umgebung oft nicht lange unbemerkt. Vom Baby bis zum Schulkind geht mit der Präsenz der Kleinen nicht selten eine gewisse Geräuschkulisse einher, häufig wird auch herumgelaufen oder in einer Art agiert, die andere Menschen irritieren kann. Verschiedene Dienstleistungsbetriebe reagieren darauf bereits restriktiv, frei nach dem Motto: Da Kinder stören, gehören Bereiche geschaffen, in denen man vor ihnen Ruhe hat. "Adults only" wurde als Prinzip teilweise in der Gastronomie und der Hotellerie etabliert. Man kann ganze Urlaube so verbringen, dass man keine Kinder um sich hat, oder ohne kindliche Präsenz eine Therme oder ein Lokal besuchen. Jüngst sorgte der Vorstoß einer Fluglinie für Aufsehen, die auf Langstreckenflügen gegen Aufpreis kinderfreie Bereiche im Flugzeug anbietet.

Flüge mit Kindern verlaufen nicht immer ganz entspannt. Getty Images / Maria Pavlova

Stören Kinder nur?

Auch Eltern sind sich häufig schmerzlich dessen bewusst, dass die Gegenwart ihrer Kinder nicht allerorts für Freude sorgt. Andere Menschen fühlen sich von Lärm oder Lebhaftigkeit vielleicht gestört, anhaltendes Kindergebrüll kann an die Substanz gehen, und sind es nicht die eigenen, die brüllen, fehlt der lindernde Bonus, trotzdem mit den kleinen Schreihälsen in elterlicher Liebe innig verbunden zu sein. Im Flugzeug kommen oft Tritte von hinten gegen den Sitz vor den Kids dazu. Doch bei allem Verständnis für Erwachsene, die sich von all dem genervt fühlen: Die Frage ist, was ein ausschließender Umgang mit Kindern bzw. Familien über eine Gesellschaft aussagt – und warum manchen ein toleranter Umgang mit diesem Thema so schwerzufallen scheint.

Wie sehen Sie das?

Sind Sie Team "Kinder mittendrin" oder eher Team "Kinderfrei, wo es geht"? Wäre mehr separate Zonen oder mehr Begegnung notwendig? Was ist Ihrer Meinung nach der Kern dieses Problems – und was bräuchte es für einen guten Umgang damit? Diskutieren Sie im Forum! (Daniela Herger, 6.9.2023)