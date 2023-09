Es gibt Affären, einen Mord und Adele Neuhauser spielt ein spirituelles Medium – am Dienstag um 20.15 in ORF 1

Bei einer Sitzung mit dem Medium Vera (Adele Neuhauser) wird eine Frau durchs Fenster erschossen. ORF

Hätte ein energetisch äußerst sensibles Medium das nicht voraussehen können, wenn in ihrer Sitzung jemand erschossen wird? In Wolfgang Murnbergers Landkrimi Steirerrausch geht es esoterisch zu. Sascha Bergmann (Hary Prinz) vom Landeskriminalamt Graz und seine neue Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) untersuchen einen Mord in der Halloweennacht in der steirischen Provinz. Aber wurde überhaupt die richtige Person getroffen?

Anscheinend ist das ganze Dorf in irgendeiner Form – spirituell oder auch sexuell – mit der Geisterplauderin Vera Lehner, verkörpert von der großartigen Adele Neuhauser, verbunden. Sie hat auch einen Gegenspieler, den Dr. Stelzhammer (Eisi Gulp): ein vom schulmedizinischen Weg abgekommener Arzt, der seine Zulassung verloren hat, weil er Krebs nur durch Selbstheilungskräfte besiegen wollte. Und wenn er nicht gerade im Gasthaus herumstrawanzt, dann stalkt er das Medium Vera. Ist er etwa neidisch auf ihre scheinbar "echten" energetischen Kräfte? Daraus könnte man doch schon fast ein Mordmotiv konstruieren. Mordmotive gibt es aber viele, wenn das Dorf klein ist.

Ein Medium sieht schwarz

Und wenn es zumindest ein Fitnessstudio gibt, gibt es gutaussehende Fitnesstrainer, und dadurch ergibt sich ein gefährliches Potenzial für Affären. Die Polizei tappt im Dunkeln. Wenn man mit herkömmlichen Ermittlungsmethoden nicht mehr vorankommt, muss man vielleicht einen Schritt in Richtung Twin Peaks wagen. Praktisch, wenn man sowieso schon ein Medium im Boot hat. Jetzt müsste nur mehr Veras Kontrollgeist Cornelius mit ihr sprechen – blöd, dass der sich gerade nicht meldet. (Jakob Thaller, 5.9.2023)