Die Mediaagentur Mediaplus Austria wurde Dienstagabend bei den Media Awards neuerlich als Agentur des Jahres ausgezeichnet. Mit dem Kunden Hornbach gewann sie in drei Kategorien Gold und dazu noch das eine oder andere Edelmetall.

Ausgezeichnet mit Gold bei den Media Awards: Buchstabenklau bei Hornbach. Mediaplus Hornbach

Dreimal Gold

Mit der Kampagne "Projekt-Meisterschaft" holten Mediaplus und Hornbach Gold in den Kategorien "Exzellente Marken-Content-Integration" und "Exzellente Media-Strategie", mit "Buchstabenklau" zudem in der Kategorie "Exzellente Media-Innovation". Mediaplus Austria wurde bei diesem Bewerb schon zum dritten Mal in Folge als Agentur des Jahres ausgezeichnet. Insgesamt gab es in diesem Jahr 59 Einreichungen.

Den vierten Gold-Award in diesem Jahr sicherten sich Essence Mediacom Austria und Bayer mit "Neocitran Complex: Trotz Erkältung voll im Leben" in der Kategorie "Exzellenter Dateneinsatz". Mit dieser Arbeit holten sie auch Bronze in der Kategorie "Media-Strategie". (red, 5.9.2023)