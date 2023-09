Der 36-Jährige wurde von der Gerichtspsychiaterin für unzurechnungsfähig erklärt. (Symbolbild des Oberlandesgerichts Innsbruck) imago images/Michael Kristen

Innsbruck – Ein 39-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck rechtskräftig wegen der Tötung seines Vaters in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Die Geschworenen stellten einstimmig fest, dass der Mann im September 2022 seinen 63-jährigen Vater in Innsbruck mit Stich- und Schnittverletzungen mit einem Messer getötet hatte. Sie folgten aber mehrheitlich den Ausführungen der Gerichtspsychiaterin, wonach der 39-Jährige unzurechnungsfähig war.

Beide Seiten, sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft meldeten nach dem Urteilsspruch Rechtsmittelverzicht an. Im Prozess hatte der Staatsanwalt noch für einen Schuldspruch wegen Mordes plädiert. "Das ist kein Schuldspruch. Sie haben die Tat zwar begangen, aber in einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit", fasste die Vorsitzende Richterin Martina Eberherr das Urteil in Richtung des Betroffenen zusammen.

Verschiedene Gutachten zu Zurechnungsfähigkeit

Über Zurechnungsfähigkeit bzw. Zurechnungsunfähigkeit hatte im Prozess zuvor Uneinigkeit zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung geherrscht. Dazu lagen verschiedene Gutachten vor. Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner stellte die Zurechnungsfähigkeit jedoch eindeutig in Abrede. Sechs der acht Geschworenen waren im Anschluss ihrer Meinung.

Kastner attestierte dem Betroffenen in ihrem Gutachten eine sogenannte "Einfache Schizophrenie". Dass ein anderes Gutachten zu dem Schluss gekommen war, dass der 39-Jährige an einer Persönlichkeitsstörung leide, bezeichnete Kastner schlicht als "falsch".

Der Vater war tot in seiner Wohnung in Innsbruck aufgefunden worden, nachdem sich Verwandte Sorgen gemacht hatten. Die Beamten waren über den Balkon in die Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Hötting gelangt, wo die Leiche schließlich entdeckt wurde. Gleichzeitig kam der Sohn in eine Innsbrucker Polizeiinspektion und gab an, jemanden getötet zu haben. (APA, red, 5.9.2023)