Künstliche Intelligenz dürfte laut vieler Prognosen aktuell noch keine Gefahr für viele Jobs darstellen. Bei diesen Voraussagen wurde die Rechnung aber offenbar ohne G/O Media gemacht, den Eigentümer des Entertainment- und Techportals Gizmodo. Oder besser gesagt, mit dessen Bestreben nach Kostensenkung. Vor wenigen Tagen hat man nämlich mehrere Redaktionsmitglieder vor die Tür gesetzt, um an deren Stelle den Computer walten zu lassen, berichtet "The Verge".

Konkret geht es um "Gizmodo en Español", also die spanischsprachige Ausgabe des Mediums. Diese wurde nach rund zehneinhalb Jahren am 29. August kurzerhand geschlossen, berichtet Matias Zavia, einer der Betroffenen. Laut der Website ADSLZone waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurzfristig in einem Videochat über die Entscheidung informiert worden.

"Geringe Abweichungen" gar nicht so gering

Statt menschlicher Übersetzung werden die englischsprachigen Artikel nun automatisch ins Spanische überführt. Unter diesen Texten findet sich nun auch ein Hinweis. "Der Inhalt wurde automatisch vom Original übersetzt. Aufgrund der Nuancen von Maschinenübersetzung kann es zu geringen Abweichungen kommen", steht dort.

Doch wirklich reibungslos funktioniert das bislang noch nicht. Neben sinnentstellten Übersetzungen ignoriert die genutzte Software teilweise ganze Passagen der Texte. Besucher dokumentierten Artikel, die in spanischer Sprache beginnen, um nach wenigen Absätzen auf Englisch fortgesetzt zu werden, ehe der Text auf einmal wieder auf Spanisch umschwenkt.

Es ist nicht der erste KI-Vorstoß von G/O Media. Im Juli wurden auf Gizmodo erstmals Artikel veröffentlicht, die von einem Sprachmodell verfasst worden waren. Das sorgte allerdings mehrfach für Ärger. Zum einen, weil die Texte teilweise faktische Fehler beinhalteten, und zum anderen, weil die Redaktion erst unmittelbar davor über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden war. Es folgte ein Protest seitens ihrer Gewerkschaft, der GMG Union, die die Leser dazu aufforderte, KI-generierte Artikel nicht aufzurufen. (red, 5.9.2023)