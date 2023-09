Das karge Ambiente soll die Zerrissenheit der Figuren in den Mittelpunkt rücken. Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Wien – 1791 wurde La Clemenza di Tito in Prag uraufgeführt. Das Publikum fand das Stück todlangweilig, die Premiere floppte. 2012 verlegte Jürgen Flimm an der Wiener Staatsoper Mozarts Spätwerk in die Gegenwart, "um die zeitgenössische Perspektive zu schärfen". Der Regie spendierte das Publikum damals einen Buh-Orkan.

Nun wurde die Produktion mit neuer Besetzung wiederaufgenommen. Leider wirkt Flimms Inszenierung auch ein Jahrzehnt nach ihrer Premiere genauso abgenutzt und fade wie die bröckelnde, nebelgeflutete imperiale Szenerie auf der Bühne. Das karge Ambiente soll die Zerrissenheit der Figuren in den Mittelpunkt rücken. Tenor Matthew Polenzani – er gibt ebenso wie alle anderen Sänger sein Rollendebüt – ist ein stimmlich heller, lyrischer Titus; dem Dunklen, Abgründigen der Figur wird er hingegen nicht gerecht. Auch Federica Lombardi wirkt als skrupellose Intrigantin Vitellia bei Flimm eher blasiert als böse. Die schwindelerregenden Sopranhöhen der Partie beherrscht sie hingegen vorzüglich.

Unangefochtener Star des Abends ist Kate Lindsey als Sesto. Ihr gelingt trotz schwacher Personenführung ein packendes, klangprächtiges Seelenporträt. Viel Applaus auch für Slávka Zámečníková (als Servilla), Patricia Nolz (als Annio) und nicht zuletzt Dirigent Pablo Heras-Casado, der Mozarts Funken im Orchestergraben nur so sprühen lässt. (Miriam Damev, 5.9.2023)