Karl Nehammer hat es also noch einmal festgenehammert: nicht mit Herbert Kickl. Nicht als Kanzler, nicht als Vizekanzler, nicht einmal als Minister.

Das sollte man schon ernst nehmen, denn was der Bundeskanzler in einem Besprechungszimmer des Parlaments im ORF-Sommergespräch sagt, das pickt. Nehammer und die ÖVP haben auch allen Grund, Herbert Kickl zu misstrauen. Weil er eine andere Republik, ein anderes System will. Kickl hat als Innenminister 2018 den Verfassungsschutz der Republik Österreich schwerst geschädigt, indem er eine Art Sturmtrupp dort eine Razzia durchführen ließ; ganz besonders abgesehen hatte man es auf die Abteilung Rechtsextremismus und deren Leiterin. Es war ein "Überfall", wie der Ex-Chef des Verfassungsschutzes, Peter Gridling, in seinem neuen Buch sagt, und er hatte das Ziel, ebendiesen Verfassungsschutz und seine Rechtsextremismusabteilung lahmzulegen. Die Hintergründe sind noch nicht völlig ausgeleuchtet. Es ist zum Beispiel nicht klar, welche Verbindungen es da nach Russland gibt.

Die Möglichkeit, eine Koalition mit der FPÖ ohne Herbert Kickl einzugehen, ließ sich ÖVP-Chef Karl Nehammer offen. APA/GEORG HOCHMUTH

Weiters hat Kickl das faschistoide Video der Freiheitlichen Jugend als "großartig" bezeichnet. Großartig also neben der Beschwörung verschiedener faschistischer Autoren und Politiker, neben dem ganzen nazioiden Kitsch (Jungschar im Fackelschein) auch der andächtige Blick von Jung-FPÖlern hinauf zum "Führerbalkon" am Heldenplatz. Von dort verkündete Adolf Hitler bekanntlich 1938 "vor der Geschichte den Anschluss meiner Heimat an das Deutsche Reich!".

Nehammer ließ sich allerdings die Möglichkeit offen, mit einer FPÖ ohne Kickl eine Koalition einzugehen. Das ist eine Enttäuschung und eine Selbsttäuschung. Kickl sitzt in der FPÖ fest im Sattel, denn immerhin liegt seine Partei seit Monaten in dem Umfragen auf Platz eins. Das hat mehr mit der Unzufriedenheit vieler Wähler mit der Performance der Regierung und mit dem allgemeinen Unbehagen an den Zeitläufen zu tun als mit der besonderen Attraktivität Kickls. Aber ein Deal "Ihr trennt euch von Kickl, und wir nehmen euch dafür in eine Koalition" kann nicht funktionieren.

Schon Sebastian Kurz wollte nach Ibiza die Koalition fortsetzen, aber Kickl als Innenminister loswerden. Aber da machte die FPÖ nicht mit. Im Übrigen unterscheiden sich die meisten FP-Funktionäre und auch viele FP-Wähler nicht fundamental von Kickls Extremismus. In dem FP-Jugend-Video schauen der NÖ-FP-Chef Udo Landbauer und der Wiener Abgeordnete Maximilian Krauss stolz in den Fackelschein.

Nehammer bemühte im Sommergespräch den Begriff "redlich". Er versteht sich selbst als redlichen Politiker, und manchmal, wenn er nicht von den Medientricksern aus dem Kurz-Nachlass übercoacht wurde, schimmert ein Bemühen um Redlichkeit auch durch. Er sollte redlich versuchen, authentisch zu sein. Das ist immer das Beste, und die populistische Schlaumeierei (Schnitzel als unveräußerliches Recht des Österreichers) hat ja bisher nichts gebracht. Die langjährige Schüssel-Beraterin Heidi Glück hat in einem Presse-Gastkommentar die ÖVP aufgefordert, wirklich die Mitte zu besetzen. Die Menschen würden sich nach Ruhe, Stabilität, eben Mitte sehnen. Eine Koalition mit der in Teilen rechtsextremen FPÖ ist das Gegenteil von Mitte. (Hans Rauscher, 5.9.2023)