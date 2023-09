In ihrem ersten Mordfall treffen die Ermittler im neuen "Polizeiruf" buchstäblich auf ein Minenfeld: Wokeness – Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD

Johanna Wokalek als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm im neuen ARD-"Polizeiruf 110". Ariane Krampe Filmproduktion/BR/Hendrik Heiden

Cris Blohm kann ihren Mund nicht halten. Ohne Punkt und Beistrich textet die Kriminalhauptkommissarin ihren Kollegen Otto Ikwuakwu (Bless Amada) zu. Der wehrt sich mit Unfreundlichkeiten, was hilft, aber nur kurz. Der Mitarbeiter eines wissenschaftlichen Instituts für postkoloniale Studien wird tot aufgefunden. Ersten Hinweisen zufolge soll er ein Vergewaltiger sein und seine "gerechte" Strafe erfahren haben. In ihrem ersten Mordfall treffen die Ermittler im neuen "Polizeiruf 110" am Sonntag um 20.15 in der ARD buchstäblich auf ein Minenfeld: Wokeness – was dazu führt, dass es Plaudertasche Blohm irgendwann doch einmal die Sprache verschlägt. Blohm wird gespielt von Johanna Wokalek. Den Job der "Polizeiruf"-Ermittlerin übernimmt sie von Verena Altenberger. "Little Boxes" entstand unter der Regie von Dror Zahavi und nach einem Drehbuch von Stefan Weigl.

STANDARD: Der Titel der Einstandsfolge lautet "Little Boxes". Wo begegnet Ihnen das kleinschachtelige Denken?

Wokalek: Ich habe mit meinem Beruf das große Glück, den kleinen Schachteln entgehen zu können.

STANDARD: Vielleicht ist Karrieredenken eine Schachtel. Kommissarin Blohm sagt: Karriere ist etwas für Menschen, die keine Fantasie haben. Stimmen Sie ihr zu?

Wokalek: Ich stimme nicht nur zu, ich liebe diesen Satz. Auch in unserem Beruf kann man Wege gehen und Entscheidungen fällen, die eine große Karriere begünstigen. Dann kann es dazu führen, dass man immer wieder Ähnliches macht. Dass man einen Weg geht, der sich in der ständigen Wiederkehr des Gleichen festigt. Damit ist auch ganz vieles ausgeschlossen. Ich bin so neugierig auf die Welt und auf die Begegnung der verschiedenen Formate, dass ich eine Karriere in dem Sinn gar nicht so verfolgt habe.

STANDARD: Manche sagen, Karriere heißt, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wokalek: Karriere heißt vielleicht, dass man die Begabung hat, immer richtig zu entscheiden. Vielleicht ist es aber auch Glück!

STANDARD: Karriere selbst im Sinne von Rackern bis zum Umfallen ist heute etwas in Verruf geraten. Die Film- und Theaterbranche ist nicht gerade bekannt dafür, sehr auf Work-Life-Balance Rücksicht zu nehmen. Oder ändert sich das?

Wokalek: Nein, diese Art von Besessenheit für das, was wir machen, ist schon ein ganz wesentlicher Antrieb. Zumindest in meiner Generation. Ich weiß nicht, ob das bei Jüngeren anders ist, aber ich glaube, die, die das wirklich wollen, denken überhaupt nicht nach, wie viele Stunden sie gearbeitet haben. Was ich allerdings sagen muss: Es ist wichtig, dass genug Drehtage da sind.

Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) zieht Kriminaloberkommissar Otto Ikwuakwu (Bless Amada) vor der Haustür wegen seiner guten Kleidung auf. Ariane Krampe Filmproduktion/BR/Hendrik Heiden

STANDARD: Der Name der Ermittlerin ist Cris Blohm – welches Profil haben Sie für sie entworfen?

Wokalek: Ich wollte eine Kommissarin, die nicht mit einem großen Rucksack an Problemen startet. Ich hatte Lust auf eine Frau, die eine Offenheit hat, eine Ungebundenheit, eine, die nicht modisch, sondern insgesamt unkonventionell ist. Ich habe Frauenfiguren mit großen inneren Konflikten gespielt und mir überlegt, dass ich das mit dieser Figur einmal anders starten will, die ich ja ein- bis zweimal im Jahr spielen werde. Dann durfte ich mir ihren Namen selbst aussuchen. Genauso die Frage, wie sieht die eigentlich aus? Das war eine große Überlegung, die mich viel Zeit gekostet hat. Kostüm und Maske sind die äußere Haut und ganz essenziell für die Lebendigkeit einer Figur. Da habe ich in alle möglichen Richtungen nachgedacht und mich letztlich für etwas gänzlich Unmodisches entschieden. Was ich trage, ist secondhand, weil die Sachen ein Leben haben sollten. Diese Frau kommt von irgendwoher, und dann verbringt man eine Zeit mit ihr, und dann geht sie wieder weiter. Das ist wie in Tschechows Stücken. Ich wollte unbedingt fühlen können, dass sie lebt.

STANDARD: Ist diese sehr sorgfältig und überlegte Art der Figurenentwicklung bei Ihnen so üblich?

Wokalek: Ja, ich hatte ja gar nie gedacht, dass ich jemals eine solche Krimikommissarin spielen würde. Aber ich traf mich mit Redakteurinnen, und die Gespräche waren toll. Die Neugierde aufeinander war so groß, und plötzlich hatte ich eine unglaubliche Lust daran. Eine Figur zu erfinden, die sichtbar lebt mit uns, und sie so zu erschaffen, dass sie hoffentlich andere inspiriert, nämlich die, die die weiteren Folgen schreiben und inszenieren sollen.

STANDARD: Was aber, wenn in einer nächsten Folge ein Autor etwas in die Figur hineinschreibt, das Ihnen gar nicht gefällt?

Wokalek: Ja, das muss ich erst herausfinden, wie das ist. Jede Folge ist ein Einzelstück, darin liegt eine große Chance. Ich lerne Cris Blohm ja auch erst kennen. Es wird sicher so sein, dass ich als Kommissarin bei bestimmten Dingen sagen muss, das geht aber nicht. Dann wird es ein Miteinander geben, damit sie weiter lebendig sein kann. Da werden Sachen dabei sein, die mich selbst überraschen werden.

"Ich finde es unglaublich schwierig, wenn sich alles verhärtet, und das ist im Moment die Tendenz. Letztlich ist natürlich der Film 'Little Boxes' der Versuch, mit Humor diese Verhärtungen aufzubrechen."

STANDARD: Und warum heißt sie Cris Blohm?

Wokalek: Ich habe lange in Familien- und Freundeskreis Namen aufgeschrieben und gefragt. Der Name Cris Blohm ist hinten weich und vorne sperrig, kantig im Klang. Diese Kombination gefällt mir.

STANDARD: "Little Boxes" ist nicht zuletzt eine Satire auf die Auswüchse der Political Correctness. Er möchte nicht in Wokistan leben, sagt ein Kollege Dennis Eden. Wie halten Sie es mit Wokistan?

Wokalek: Ich beobachte und finde gut, dass es in allen Richtungen Bewegung gibt und dass diese Bewegung auch laut ist. Schwierig wird es, wenn das aktivistisch Laute zum Ausschluss führt, wo doch das Verbindende uns antreiben sollte. Ich finde es unglaublich schwierig, wenn sich alles verhärtet, und das ist im Moment die Tendenz. Letztlich ist natürlich der Film "Little Boxes" der Versuch, mit Humor diese Verhärtungen aufzubrechen. Entweder man lässt sich darauf ein, dann hat man seinen Gewinn, oder es regt einen furchtbar auf. Das kann ich mir auch vorstellen, dann weiß ich nicht genau, was dann ist. Am besten, man streitet sich miteinander. Im besten Sinne siegt ein Lachen.

STANDARD: Detail am Rande: Gras für die Datenspezialistin am Kriminalamt. Wahr oder Fake?

Wokalek: Ich bin noch nicht so tief in die Polizeirealität eingestiegen. Aber wenn es im Sinne der Ermittlung dient …

STANDARD: Ihre Vorgängerin Verena Altenberger war nur vier Jahre dabei. Wie lange wollen Sie?

Wokalek: Das ist nicht festgelegt. Wir sind verabredet über die Lust auf diese Figur, und das entspricht mir auch am meisten. (Doris Priesching, 17.9.2023)