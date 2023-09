Karl Nehammer und die "Halbwahrheit" im ORF-"Sommergespräch", ORF sucht noch Strategie für Ö3, FM4, Ö1 und Regionalsender, Im "Landkrimi: Steirerrausch" schlägt in der Provinz die Geisterstunde

Hier sind die Mediennews vom Dienstag im Überblick:

Von der Aussteigerin zur Influencerin: ARD-Doku "Mein Bruch mit den Zeugen Jehovas" - Sophie Jones schaffte es, sich von der Religionsgemeinschaft zu lösen, erzählt von ihrer Zeit nach dem Ausstieg und will anderen in ähnlichen Situationen helfen

Auch Tattoos können helfen, Traumata aufzuarbeiten. MDR/werkblende/Christin Lade

Österreich wegen Hasspostings auf "Unzensuriert.at" verurteilt - Foto von "Profil"-Redakteurin zerschossen, "Gaskammern" vermisst: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte nun die Republik

Karl Nehammer und die "Halbwahrheit" im ORF-"Sommergespräch" - Das Herbert Kickl an "Stasi-Verhöre" gemahnende "Sprechzimmer 23" gibt es im Parlament gar nicht

ORF sucht noch Strategie für Ö3, FM4, Ö1 und Regionalsender - Am Dienstag findet eine weitere Radioklausur zur Flottenstrategie für die kommerzielle ORF-Stütze und öffentlich-rechtlichere Kanäle statt

Im "Landkrimi: Steirerrausch" schlägt in der Provinz die Geisterstunde - Es gibt Affären, einen Mord und Adele Neuhauser spielt ein spirituelles Medium – am Dienstag um 20.15 in ORF 1

Wie Verteidiger Mayer für Teichtmeister argumentieren will - Strafverteidiger Rudolf Mayer vergleicht in der "ZiB 3" seinen Job mit dem eines Chirurgen, der einen Kriegsverbrecher operieren soll

ORF-"Sommergespräche": Nehammer mit 668.000 Sehern auf Platz drei der Parteichefs - Die Gesprächsreihe stieß auf niedrigeres Interesse als im Vorjahr. SPÖ-Chef Babler zog heuer mit 743.000 die meisten Zuseher an

