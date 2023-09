Nach einer Verschiebung eröffnete Eli Cohen nun die neue Botschaft Israels in Manama. Und Bahrain tut nichts ohne Okay aus Saudi-Arabien.

Ein bisschen musste die israelische Regierung warten, aber nach einer Absage des Termins Ende Juli konnte Außenminister Eli Cohen am Montag die neue Botschaft Israels in Manama, der Hauptstadt Bahrains, eröffnen. Gemeinsam mit dem bahrainischen Außenminister Abdullatif al-Zayani kündigte Cohen die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen an. In seinem Tross befand sich eine Delegation von dreißig Unternehmen.

Der israelische Außenminister Eli Cohen und sein bahrainischer Amtskollege Abdullatif al-Zayani. AFP/MAZEN MAHDI

Es ist eine Art Sport von Außenpolitikjournalisten, zu vergleichen, wie viele Mitglieder dieser israelischen Regierung und wie viele der Vorgängerregierung von Naftali Bennett und Yair Lapid innerhalb welcher Zeit wie viele muslimische und arabische Staaten besucht haben. Man ahnt es schon, die jetzige schneidet schlechter ab. Im Inselstaat Bahrain, der als zweites Land von vier im Herbst/Winter 2020/21 mit Israel ein Normalisierungsabkommen (Abraham Accord) abschloss, war immerhin auch schon Israels Präsident Yitzhak Herzog zu Gast. Aber die Reise fand ein paar Wochen vor der Bildung des jetzigen extrem rechten und religiösen Kabinetts von Benjamin Netanjahu statt.

Bahrain hatte die Absage der Botschaftseröffnung Ende Juli mit Terminschwierigkeiten begründet. Der Zusammenhang mit dem damaligen Besuch von Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg in Jerusalem lag jedoch auf der Hand. Selbst wenn der israelisch-palästinensische Konflikt gerade in den Golfstaaten von vielen als lästige Bürde aus der Vergangenheit angesehen wird, belasten die Eskalationen im Westjordanland der letzten Zeit die Beziehungen.

Plaudertasche Eli Cohen

Außenminister Eli Cohen ist momentan unter den arabischen Partnern Israels besonders scheel angesehen, nachdem er vertrauliche libysch-israelische Gespräche in Rom ausgeplaudert hatte – was nicht nur seine libysche Kollegin Najla al-Mangoush das Amt gekostet, sondern auch Unruhen in Tripolis ausgelöst hatte. Insofern ist es ein Erfolg, dass der Besuch jetzt stattfinden konnte. Darüber hinaus weiß man auch, dass Bahrain außenpolitisch nichts unternimmt, was nicht in Saudi-Arabien abgenickt wurde.

2011 war Bahrain einer der Staaten, die vom Arabischen Frühling betroffen waren. Die Demonstrationen auf dem "Perlenplatz" – einem Kreisverkehr in Manama, der später demoliert wurde – erreichten ein für das sunnitische Königshaus, das über eine Bevölkerung mit einer schiitischen Mehrheit regiert, gefährliches Ausmaß. Die Proteste waren zwar breit angelegt, die prominente Rolle schiitischer Oppositioneller führte jedoch zu einem besonders brutalen Durchgreifen. Hinter den Schiiten in Bahrain wird stets die Hand Teherans vermutet. Immerhin gab es 1981 schiitische Putschpläne, inspiriert von der iranischen Revolution von 1979.

Militärische Unterstützung für König Hamad bin Isa Al Khalifa kam im Frühjahr 2011 von mehreren arabischen Golfstaaten, Saudi-Arabien entsandte Truppen. Seitdem ist Manama ein politischer Vorhof Riads. Als Bahrain 2020 die Beziehungen zu Israel normalisierte, stiegen die Erwartungen, Saudi-Arabien könnte folgen. Die Abraham-Abkommen waren zwar ein politisches Baby von US-Präsident Donald Trump, aber derzeit gibt es wieder verstärkte Anstrengungen in Washington, einen israelisch-saudischen Deal auf den Weg zu bringen.

Biden bemüht sich

Der Nahostbeauftragte Joe Bidens, Brett McGurk, wird diese Woche in Saudi-Arabien erwartet: Laut Barak Ravid auf Axios soll er dort auch mehrere Mitglieder der Palästinenserführung treffen, um zu diskutieren, was sie sich von einem solchen Deal erwarten würden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Saudis, die auch eigene Forderungen haben, ohne israelische Zugeständnisse an die Palästinenser zu einem Abschluss bereit wären. Und das ist wiederum mit dieser israelischen Regierung unwahrscheinlich.

Bahrain steht seit einem Monat wieder vermehrt unter Beobachtung: Am 7. August traten 400 Gefangene in der Strafanstalt Jau in den Hungerstreik, bis Ende des Monats haben sich weitere 400 angeschlossen. Ein nicht geringer Teil der bahrainischen Gefangenen gilt Menschenrechtsorganisationen als politisch, die meisten wurden im Zuge der Proteste von 2011 verhaftet und verurteilt. Unter ihnen ist der dänische Staatsbürger Abdulhadi al-Khawaja. Sein Gesundheitszustand soll sehr schlecht sein.

Die Gefangenen protestieren dagegen, dass sie 23 von 24 Stunden in der Zelle verbringen müssen, an Besuchen gibt es einen halbstündigen pro Monat, durch eine Glaswand. Die Behörden dementieren sowohl die Zahl der Hungerstreikenden als auch schlechte Zustände in den Gefängnissen. Sie haben jedoch bereits leichte Konzessionen gemacht, was die Besuchszeiten anbelangt. Die Aktionen bekommen wenig mediale Unterstützung aus dem Westen – nicht weiter verwunderlich, wenn zu den Aktivisten Gruppen wie die "Bahrainische Gesellschaft gegen die Normalisierung mit dem zionistischen Feind" zählen. Aber dass Bahrain Menschenrechts-Standards nicht erfüllt, bestätigen auch unabhängige Organisationen. (Gudrun Harrer, 6.9.2023)