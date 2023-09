Für Florian Grillitsch läuft es in Hoffenheim wieder. Nun will der 28-Jährige auch im ÖFB-Team angreifen. APA/HELMUT FOHRINGER

Es sind lauter glückliche und vor Ehrgeiz strotzende Fußballer in Windischgarsten versammelt. Das Wetter passt (Postkarte!), das Training macht Spaß, sogar Teamchef Ralf Rangnick entkommt das eine und auch andere Lächeln.

Sportdirektor Peter Schöttel beobachtet entspannt das Treiben, er steht für kurze Interviews zur Verfügung, sagt zum Beispiel: "Der Stamm ist erfahrener geworden. Sie sind nicht nur bei guten Vereinen gelandet, sondern auch Leistungsträger. Durch die Erfolge bei ihren Vereinen und bei uns entsteht mehr Kraft und Selbstüberzeugung." Oder: "Sie sind sehr fokussiert und selbstbewusst. Es sind alle miteinander vom Erfolg überzeugt, den wir haben werden." Drittes Statement: "Der Flow ist da, der ist nicht neu aufzubauen."

Am Donnerstag kickt Österreich in Linz gegen die Republik Moldau (20.30 Uhr, Servus TV), das ist nur ein Test, er soll unfallfrei und siegreich absolviert werden. Am 12. September steigt in Solna die EM-Qualifikation der Gruppe F gegen Schweden (20.45 Uhr ORF 1). Sollten die Skandinavier drei Tage davor in Estland Punkte lassen (nichts ist unmöglich) und Österreich dann gewinnen (nichts ist unmöglich), wären Rangnick, David Alaba und Co bereits fix für die Endrunde 2024 in Deutschland qualifiziert. Nach fünf von acht Partien, schneller ist nur Max Verstappen.

Alle sehr fit

Das Spezielle an diesem Lehrgang ist, dass es praktisch keine Verletzten gibt. Bei allem Respekt vor Gernot Trauner, aber das Fehlen des Feyenoord-Legionärs ist eine Randnotiz. Zudem herrscht in der Innenverteidigung ohnedies ein Überangebot. Es ist ein Leben im Gedränge, der Konkurrenzkampf tobt, das ist erfreulich, kein Konkurrenzkampf wäre armselig und leistungshemmend.

Im Nationalteam sind Topvereine wie Real Madrid (Alaba), Inter Mailand (Marko Arnautovic), Bayern München (Konrad Laimer) oder Borussia Dortmund (Marcel Sabitzer) vertreten, nur die englische Premier League fehlt, sie wird darüber hinwegkommen. Superbe Fußballer wie Florian Grillitsch (28) oder Florian Kainz (30) müssen sich hinten anstellen und warten. Grillitsch ist im Sommer zu seinem Stammverein Hoffenheim zurückgekehrt, die Saison bei Ajax Amsterdam war eher ein Jammer. "Ich bekam kein Vertrauen. Nun habe ich wieder Spaß am Fußball."

Am 20. Juni wurde er beim 2:0 in Wien gegen Schweden in der 72. Minute eingewechselt, Grillitsch machte Dampf, war an den beiden Toren von Christoph Baumgartner beteiligt. "Der Auftritt tat gut." Eigentlich passt er gar nicht in Rangnicks Beuteschema. "Ich bin stärker mit dem Ball als gegen den Ball." Grillitsch (bisher 36 Länderspiele / 1 Tor) ist die Antwort auf die Pressing-Monster Xaver Schlager, Nicolas Seiwald oder Laimer. "Der Konkurrenzkampf macht jeden Einzelnen besser. Ich weiß, was ich kann."

Kainz (24 Länderspiele / 1 Tor) hat es zum Kapitän des 1. FC Köln gebracht, ein ultimativer Beleg, zum Führungsspieler gereift zu sein. "Das macht mich stolz." Er wurde von Kölns Trainer Steffen Baumgart ins Zentrum beordert, Kainz kann aber auch an den Flügeln flitzen, insofern hat er es etwas einfacher als Grillitsch. "Ich stelle mich der Konkurrenz, will mich aufdrängen."

Gegen Moldau werden beide Einsatzzeiten erhalten. "Und sie nützen", sagen Grillitsch und Kainz. (Christian Hackl, 5.9.2023)