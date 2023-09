Reinold Geiger findet sich auf Listen der reichsten Österreicher zwischen Namen wie Swarovski und Haselsteiner, tritt aber nur selten ans Licht der Öffentlichkeit. Ed Jones / AFP / picturedesk.com

Reinold Geiger hat es wieder einmal in die Schlagzeilen geschafft. Das passiert dem diskreten Milliardär nur selten. Dass der 76-jährige Vorarlberger nach der Komplettübernahme des Kosmetikriesen L’Occitane strebte, setzte aber eine Duftmarke – in der Branche wie auch an der Börse in Hongkong, wo das Unternehmen seit dem Jahr 2010 notiert.

Geiger bleibt Hauptaktionär von L'Occitane. Die Kette vertreibt in rund 3.000 Filialen in 90 Ländern eher hochpreisige Kosmetikprodukte wie Hautcremes, Öle und Düfte. Der Konzernname stammt von der Region in Südfrankreich. Der Franzose Olivier Baussan hat das Label in den Siebzigerjahren gegründet, das Geschäft kam aber erst mit dem Einstieg Geigers in den Neunzigerjahren in Fahrt. Nachhaltigkeit und Bioinhaltsstoffe propagierte man, schon bevor das modern wurde.

Uneitler Kosmetikkrösus

Persönliches lässt Geiger nur kleindosiert an die Öffentlichkeit träufeln. Etwa dass er, obwohl mit Schönheitsprodukten reich geworden, nur beim Rasieren in den Spiegel schaue. Wegbegleiter attestieren ihm Handschlagqualität.

Geiger kam in Dornbirn als Sohn eines Tischlers zur Welt. Schon früh merkte er, dass Vorarlberg, frei nach Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach, "too small" für seine Pläne war. In Zürich studierte er Maschinenbau, später baute er in Frankreich eine Verpackungsfirma auf. In den Neunzigerjahren investierte er in L'Occitane und formte daraus eine Weltmarke.

Gründer Baussan kümmerte sich um das Kreative, Geiger kurbelte die Vermarktung an. Eine weitsichtige Entscheidung war wohl, die Kosmetika in eigenen Shops zu verkaufen. Das US-Magazin "Forbes" schätzt Geigers Vermögen auf knapp zwei Milliarden Euro. Seine Söhne Adrien und Nicolas arbeiten in führenden Rollen im Konzern.

Aktienkurs erst rauf, dann runter

Im Geschäftsjahr 2022/23 machte L’Occitane einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro, beim Gewinn musste man wegen Abschreibungen zuletzt Abstriche machen. Was Geiger, um in der Duftsprache zu bleiben, auch eher gestunken haben dürfte: Die seit Juli kursierenden Gerüchte über seine Übernahmepläne befeuerten den Aktienpreis. Medienspekulationen über einen Preis von 35 Hongkong-Dollar je Aktie entbehrten jeder Grundlage, teilte L'Occitane im August mit. Das maximale Angebot Geigers liege bei 26 Hongkong-Dollar.

Nun ist der Deal geplatzt. Der Aktienkurs, von den Übernahmegerüchten zunächst beflügelt, sank am Dienstag vorläufig deutlich. Analysten sehen Geigers Imperium, auch dank strategischer Zukäufe in der Branche, dennoch gut aufgestellt. (Lukas Kapeller, 6.9.2023)