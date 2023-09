Besucher, die nicht in der Lagunenstadt übernachten, müssen fünf Euro zahlen. Die Gemeinde will damit den Tourismusansturm regeln. Eine Testphase ist geplant

Venedig - Ab 2024 müssen Tagestouristen in Venedig Eintritt bezahlen. Touristen, die nicht in der Lagunenstadt übernachten, müssen einen Beitrag von fünf Euro zahlen, beschloss der Tourismusausschuss der Gemeinde. Die Summe soll in einer Testphase an 30 Tagen kassiert werden, vor allem an Feiertagen und an langen Wochenenden. Die genauen Tage, an denen die Tagestouristen zur Kasse gebeten werden, soll in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, teilte die Gemeinde mit.

Ziel ist es, den Tourismusansturm zu regeln. An bestimmten Tagen tummeln sich über 100.000 Touristen in der Lagunenstadt. Das Buchungssystem soll bereits in den nächsten Wochen getestet werden.

"Wir sind uns der Dringlichkeit bewusst, ein neues Gleichgewicht zwischen den Rechten derjenigen zu finden, die in Venedig leben, studieren oder arbeiten, und denjenigen, die die Stadt besuchen. Deshalb ist zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Tagen eine innovative Steuerung der Verkehrsströme erforderlich, die den Tagestourismus eindämmen kann", kommentierte der Tourismusbeauftragte der Gemeinde, Simone Venturini.

Das Geld soll nach Angaben von Bürgermeister Luigi Brugnaro vor allem in die Instandhaltung und Reinigung der historischen Stadt fließen. Venedig kämpft seit Jahren gegen den Touristenansturm und versucht immer wieder mit verschiedenen Strategien, die Massen in Schach zu halten. (APA, 5.9.2023)