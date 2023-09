Zum fünften Mal wurde Dienstagabend im Wiener Presseclub Concordia der Papageno-Medienpreis verliehen - für einen Beitrag, der den Leitgedanken dieser Auszeichnung, Suiziden vorzubeugen, in besonderem Maß erfüllt. In der "Profil"-Titelstory von Edith Meinhart am 16. November 2022 "Ich bin unendlich froh, noch am Leben zu sein", schildert die 66-jährige Silvi M., wie sie aus äußerster Verzweiflung den Weg zurück schaffte.

Auf der Shortlist zum Preis befanden sich auch ein Beitrag der "Presse"-Redakteurin Hellin Jankowski: "Wenn Kinder ihr Leben beenden wollen" und ein Artikel des "Falter"-Journalisten Lukas Matzinger: "Helft uns!".

Recherche nach Tod Lisa-Maria Kellermayers

In ihrer Dankesrede schilderte Meinhart, wie sie nach dem Suizid der von Coronaleugnern verfolgten oberösterreichischen Ärztin Lisa- Maria Kellermayer im Sommer 2022 zum Thema Selbstmord zu recherchieren begann. Dabei habe sie erstmals von den Empfehlungen zur Suizid-Berichterstattung erfahren: Wie Berichte zu dem Thema so gestaltet werden können, dass sie nicht zur Nachahmung animieren - der Werther-Effekt -, sondern vielmehr Hilfe anbieten und Perspektiven eröffnen: der Papageno-Effekt.

Gesundheitsminister Johannes Rauch überreichte Edith Meinhart den Papageno-Preis 2023. Foto: Brickner

Der Name Papageno-Effekt bezieht sich auf Mozarts Oper "Die Zauberflöte". Darin kann die Figur des Papageno seine anfänglichen Suizidgedanken mit Hilfe von Anderen überwinden.

Rauch: Mehr Suizide von jungen Frauen

Überreicht wurde der Preis von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Die psychosoziale Gesundheit in Österreich beschäftige ihn derzeit sehr und mache ihm Sorgen, auch infolge der Coronapandemie, sagte er: "Unter Jugendlichen, und hier besonders unter jungen Frauen, ist die Suizid- und Suizidversuchsrate derzeit stark am Steigen".

Im Sommer habe er landesweit psychiatrische Einrichtungen und andere Hilfsinstitutionen besucht: "Hier gibt es bei den Aufnahmen ein Plus von zum Teil 40 bis 50 Prozent". Gesundheit, so Rauch, sei "mehr als die Abwesenheit körperlicher Krankheit. Das aber ist noch nicht bei allen angekommen".

Der Papageno-Medienpreis wurde 2019 im Rahmen des österreichischen Suizidpräventionsprogramms Supra und unter Koordination der Gesundheit Österreich GmbH ins Leben gerufen. Er wird alljährlich vom Gesundheits- und Sozialministerium, von der Österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention (ÖGS), der Wiener Werkstätte für Suizidforschung sowie vom Kriseninterventionszentrum ausgelobt. Das Preisgeld beträgt 5000 Euro. DER STANDARD stellt eines von zehn Jurymitgliedern.

Erstmals Presserat mit dabei

Im heurigen Jahr beteiligte auch erstmals der Österreichische Presserat an der Organisation. Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek stellte das als Chance dar, als Selbstkontrollorgan der Presse "nicht mehr ausschließlich gegen den Werther-Effekt anzugehen, sondern sich auch dem Papageno-Effekt anzunähern". (Irene Brickner, 5.9.2023)