Das neue Rallye-Game von EA wurde kurzfristig angekündigt, scheint aber ambitioniert. Codemasters

Am Dienstag hat Games-Publisher und -Hersteller Electronic Arts "EA Sports WRC" vorgestellt, das offizielle Spiel der Fia World Rally Championship. Entwickelt wird das Spiel von Codemasters, die unter anderem für die "Dirt Rally"-Reihe verantwortlich waren. Erscheinen wird das Spiel bereits in wenigen Wochen.

Schon im November

"Dies ist das Rallye-Spiel, das wir schon immer machen wollten. Es kombiniert das fundierte Wissen und die Erfahrung unseres Studios mit der Kraft der offiziellen WRC-Lizenz, die den Höhepunkt des Rallye-Motorsports darstellt", schreibt Ross Gowing, Senior Creative Director bei Codemasters, in einer Pressemitteilung. Technisch basiert das Spiel sowohl auf der Unreal Engine als auch auf der Physik-Engine der "Dirt-Rally"-Spiele.

Wie die Lizenz verlangt, wird es Rennen auf Asphalt-, Schotter- und Schneeetappen geben, wie ein erster Trailer verrät. Was den Pool an Autos betrifft, bietet das Spiel zehn aktuelle WRC-, WRC2- und Junior-WRC-Fahrzeuge sowie 68 der "kultigsten Rallyeautos" aus 60 Jahren Sportgeschichte. In Zusammenarbeit mit offiziellen WRC-Teams und Herstellern wie Ford, Toyota und Hyundai wurde dabei laut dem Hersteller auf eine akkurate Umsetzung geachtet.

Besonders kreative Spielerinnen und Spieler finden sich im neuen "Builder" wieder. Dort kann man sein eigenes modernes Rallyeauto bauen. Wählbar sind das Chassis, die Karosserie und die wichtigen mechanischen Teile, bevor der Innenraum und das Äußere angepasst werden können. Spieler können das Auto danach auf Herz und Nieren testen und nehmen die notwendigen Anpassungen vor, bevor sie um die Weltmeisterschaft gegen die beste Konkurrenz in der WRC antreten.

EA SPORTS WRC - Official Reveal Trailer

Single- und Multiplayer

"EA Sports WRC" bietet einen plattformübergreifenden 32-Spieler-Multiplayer-Modus und ermöglicht so den Wettbewerb zwischen Freunden und anderen Spielern. Mithilfe von EA Racenet, der Rennsport-Begleit-App von EA, dienen Clubs als Community-Hubs, die benutzerdefinierte Turniere mit Rallyes an jedem Ort und zu jeder Zeit des Jahres bieten. Neben personalisierten Events bieten "Moments", die täglich im Spiel aktualisiert werden, die Möglichkeit, entscheidende Szenarien der Saison 2023 sowie klassische Events aus den Archiven des Sports noch einmal zu erleben.

Das Spiel erscheint bereits am 3. November für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC via EA App, Epic Store und Steam. Vorbesteller erhalten fünf VIP-Rallye-Pässe für den Zugang zu zusätzlichen Inhalten nach Launch, Lackierungs- und Bekleidungspaketen und bis zu drei Tage Early Access ab dem 31. Oktober. (red, 6.9.2023)