Was es mit Nicks Vagina auf sich hat und wer besseren Sex in den Wechseljahren hat

Die deutsche Entertainerin Désirée Nick – uns ist sie vor allem als schlagfertige Königin aus der RTL-Dschungelshow ein Begriff – zieht sich für den "Playboy" aus, die 66-Jährige sei nun das älteste "Playboy"-Covergirl Deutschlands. Freilich hat sie auch gleich eine Erklärung, warum sie das macht, parat: "Ich halte dieses 'Playboy'-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren."

"Nichts gemacht"

Sie habe "all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Und genau das zeige ich mit und durch den 'Playboy'." Sie will "jungen Frauen Mut machen, zu sich selbst zu stehen: Kein Schönheitschirurg der Welt kann euch so vollendet schnitzen, wie ihr tatsächlich seid." Sie sei froh, nicht früh mit Schönheits-OPs angefangen zu haben. "Ich gehe mal für Botox zum Doktor, aber das gehört ja zur Kosmetik. An meinem Körper ist absolut nichts gemacht." Eine Frau, ein Wort.

Im "Stern" erzählt sie in einem "Gespräch ohne Scham" über ihre Vagina und hat für sie auch gleich einen recht schrägen Vergleich: "Sie ist wesentlich attraktiver als mein Gesicht. Sie ist perfekt und alterslos, keinerlei Chirurgie. Nur leider kommt mir meine Vagina vor wie der Flughafen BER: Sie steht allen zur Verfügung, aber niemand will ihr einen Besuch abstatten."

Jenner mit Chalament

Auch in internationaleren Reality-TV-Gefilden tut sich dieser Tage so einiges. So soll an den Gerüchten, dass Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet mehr verbindet als der Drang in die Schlagzeilen, etwas dran sein. Das gut unterrichtete US-Portal "TMZ" hat jetzt ein Foto mit eindeutigen Hinweisen dafür veröffentlicht, beim Beyoncé-Konzert sind sie einander doch recht nahe gekommen.

Kylie Jenner wurde beim Beyoncé-Konzert recht eindeutig mit Schauspieler Timothée Chalamet gesichtet. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Jonas ohne Turner

Eher weniger nah dürften sich derzeit der britische Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner stehen. Laut Medienberichten hat Jonas die Scheidung eingereicht, die Ehe sei "unheilbar zerrüttet".

Lassen sich scheiden: Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner. Foto: AFP/VALERIE MACON

Positiver lesen sich da die neuesten Meldungen über Naomi Watts, sie schwärmt vom besseren Sex in den Wechseljahren. Seitdem sie in den Wechseljahren sei, sei der Sex sogar noch angenehmer geworden.

Naomi Watts mit Ehemann Billy Crudup. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

"Ich persönlich finde, dass Sex mehr Spaß macht, wenn man die Angst davor, man könnte Babys zeugen, herausnimmt", zitiert sie das "People"-Magazin. Na dann, viel Spaß! (ae, 6.9.2023)