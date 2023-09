Bayern Freie Wähler legen in erster Umfrage nach Flugblatt-Affäre zu

In der ersten Umfrage seit Bekanntwerden der Flugblatt-Affäre um Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger hat dessen Partei deutlich zugelegt. In der Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung verbuchen die Freien Wähler ein Plus von vier Prozentpunkten und kommen auf 15 Prozent