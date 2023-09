Tun, machen, was weiterbringen – aber was genau heißt es für Sie, Leistung zu erbringen?

"Leistung muss sich wieder lohnen!" Diesen Satz hört man in unzähligen Diskussionsrunden, wenn es um die Arbeitswelt geht. Die Mühen und Anstrengungen sollen sich für Menschen in der Arbeitswelt auch finanziell niederschlagen – dem ist prinzipiell nichts entgegenzusetzen. Aber was ist Leistung eigentlich? Vor allem in der Pandemie waren sich viele einig, dass Menschen in systemrelevanten Berufen eine Leistung erbringen, die enorm wichtig ist für die Gesellschaft, aber oft nicht dementsprechend finanziell honoriert wird.

Wie definieren Sie für sich Leistung? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/LiliyaFilakhtova

Auf der persönlichen Ebene kann Leistung auch ganz anders aufgefasst werden. So kann man die eigene Leistung im Job im Vergleich zu den Kolleginnen und Kollegen sehen und vielleicht den Eindruck bekommen, dass man selbst ständig am Arbeiten ist, während andere mehr oder weniger die Zeit absitzen. Aber auch außerhalb der Erwerbsarbeit finden sich Bereiche, die Leistung erfordern. So fallen zum Beispiel die Care-Arbeit für Kinder und Angehörige oder das freiwillige Engagement in Vereinen und ehrenamtlichen Einrichtungen ebenso darunter. Oft wird das aber als Privatvergnügen abgetan. Doch in Diskussionen über Leistung geht es dann meist nur um Erwerbsarbeit und den finanziellen Ausgleich dafür.

Wie sehen Sie das?

Was bedeutet für Sie persönlich Leistung? Nach welchen Kriterien sollte Leistung gemessen werden? Wenn Sie an Ihren Arbeitsalltag denken: Wie sieht ein Arbeitstag konkret aus, an dem Sie viel geleistet haben? Und was erwarten Sie sich im Gegenzug dafür? Erzählen Sie im Forum, was für Sie persönlich Leistung ist und was es braucht, damit Sie das Gefühl haben, dass diese auch wertgeschätzt wird! (wohl, 7.9.2023)