Eigentlich war für Anfang September bereits die Veröffentlichung von Android 14 erwartet worden. Nun kommt aber alles etwas anders: Statt einer komplett neuen Softwaregeneration gibt es zunächst einmal "nur" ein paar neue Features sowie einen überarbeiteten Look für die Android-Marke, während es auf das eigentlich Erhoffte wohl noch ein paar Wochen zu warten gilt.

In der dritten Dimension

Die auffälligste Neuerung zum Start: Das Android-Logo bekommt nach kleineren Anpassungen im Jahr 2019 nun wieder eine größere Überarbeitung. Im zugehörigen Blogeintrag von Google ist ein plastischer wirkender Look zu sehen, passend dazu sind ein paar spielerische Animationen mit unterschiedlichen Texturen zu sehen. Auch beim Android-Schriftzug gibt es kleine Anpassungen, so wird nun etwa das einleitende "A" wieder großgeschrieben.

Ein neuer Look für die Android-Marke. Google

Für viele wohl interessanter ist die Veröffentlichung eines neuen Android Feature Update, das diverse neue Features für Smartphones mit Googles Betriebssystem zusammenfasst – oder eigentlich genauer in den Google-Apps selbst. So gibt es eine grundlegende Überarbeitung des "Assistant At a Glance Widget", das wichtige aktuelle Infos zusammenfasst – darunter Wetterinformationen oder auch Updates zu aktuellen Reisen.

Betont sei dabei, dass dies zwar jenem Widget, das bei Googles eigenen Pixel-Smartphones fix positioniert ist, stark ähnelt – aber doch nicht ganz das Gleiche ist. Es steht bei allen Android-Geräten, auf denen die Google-App verfügbar ist, optional zur Verfügung.

Android Feature Update ist nicht Pixel Feature Update

Wenn wir schon dabei sind, häufige Verwechslungen auszuräumen: Solche Android Feature Updates betreffen Neuerungen für wirklich alle offiziell lizenzierten Geräte mit dem Betriebssystem, die Pixel Feature Updates sind noch einmal etwas anderes – und dann exklusiv für Googles eigene Hardware.

Zurück zum Thema und damit – wie könnte es im Jahr 2023 anders sein – gleich zu einem KI-basierten Feature. Die zur Barrierefreiheit gedachte Lookout-App kann jetzt die Inhalte von Bildern erkennen und auf Nachfrage beschreiben, was für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen äußerst hilfreich sein sollte. Zumal viele Dienste zwar mittlerweile die Möglichkeit anbieten, beschreibende Alt-Texte zu Bildern anzugeben, dies aber oftmals nicht genutzt wird.

Die neuen Features des Android Feature Update für September 2023

Android

Vermischtes

Ebenfalls neu ist ein früher schon angekündigtes Feature für Google Wallet: Dort können künftig beliebige Karten samt QR-Codes oder Barcodes gespeichert werden. Das sollte die Nützlichkeit dieses Teils der App massiv verbessern, bisher ist die Unterstützung solcher Pässe auf – wenige – ausgewählte Dienste beschränkt.

Zu alldem kommen noch diverse kleinere Features für Android und WearOS, die Google auf einer eigenen Webseite näher beschreibt. Wer sich jetzt wundert, dass das alles derzeit auf dem eigenen Gerät noch nicht geht: Wie immer bei Google kann es ein paar Tage dauern, bis die Updates auch bei allen verfügbar sind.

Was ist los mit Android 14?

All das wirft aber auch zwei Fragen auf: Wann kommt Android 14? Und was ist eigentlich mit dem Pixel-Update für September? Auf die erste Frage liefert Android-Experte Mishaal Rahman eine Antwort. Laut dessen Informationen wurden Dritthersteller wie Samsung, OnePlus und Co darüber informiert, dass die Veröffentlichung von Android 14 – und für diese vor allem relevant: im Quellcode – erst Anfang Oktober erfolgen soll, konkret am 4. Oktober. Insofern ist davon auszugehen, dass auch die entsprechenden Pixel-Updates erst zu diesem Zeitpunkt erfolgen werden.

Das ist wiederum aus mehrerlei Hinsicht spannend. So wirft das die Frage auf, welche Konsequenzen das für den Zeitplan der Android-14-Updates anderer Hersteller hat. So hat etwa OnePlus die Veröffentlichung seiner ersten Aktualisierung auf die neue Softwaregeneration für den 25. September anberaumt – das wäre nun vor Google und bevor es überhaupt eine finale Fassung der Software gibt. Auch Samsung arbeitet bereits eifrig an den passenden Updates.

Für Pixel-Geräte ist angesichts dessen in den kommenden Tagen hingegen ein weiteres auf Android 13 basierendes Update zu erwarten. Unklar ist, ob Google auch noch eine weitere Beta für Android 14 einschiebt.

Ursachenforschung

Was Rahman auch klarmacht: Das war alles so nicht geplant. Ursprünglich hatte Google seinen Partnern Anfang September als Release-Termin kommuniziert. Ein Grund für die Verzögerung ist nicht bekannt, aber das soll natürlich nicht von Spekulationen abhalten. So waren zwar die aktuellen Android-14-Betas für Pixel-Smartphones bereits sehr stabil, die neuesten Testversionen brachten aber auch auffällig viele Fehlerbereinigungen für Pixel Tablet und Pixel Fold. Generell ist davon auszugehen, dass in letzter Minute aufgetauchte Bugs der Grund für die Verzögerung sind.

Der neue Termin ist aber noch aus einer anderen Sicht interessant: Will doch Google am 4. Oktober auch eine neue Generation seiner Pixel-Smartphones vorstellen – das Pixel 8. Damit würde erstmals der Release neuer Google-Hardware mit einem großen Android-Versionssprung zusammenfallen. Eventuell ist der Grund für die Verzögerung also auch strategischer Natur, um diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren – ganz wie es etwa Apple seit Jahren macht. (Andreas Proschofsky, 6.9.2023)