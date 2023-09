Rettungsorganisationen wie das Rote Kreuz erhalten ab dem kommenden Jahr 22 Millionen Euro zusätzlich. IMAGO/Panthermedia

Ein Jahr nachdem die türkis-grüne Regierung zusätzliche Mittel für Feuerwehren in die Hand genommen hatte, sollen nun auch andere Rettungsorganisationen mehr Geld erhalten. Ab dem kommenden Jahr soll diesen jährlich 22 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden – und zwar für die Anschaffung von Ausrüstung, Einsatzfahrzeugen und Co. Das kündigten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Sozialminister Rauch (Grüne) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat an. Die Regierung hatte sich zum ersten Mal nach der Sommerpause - unterbrochen wurde diese nur einmal durch den traditionellen Sommerministerrat Ende Juli - zu ihrer wöchentlich stattfindenden Sitzung im Bundeskanzleramt zusammengefunden.

Konkret bekommen die Rettungsorganisationen in den Bundesländern 18 Millionen Euro, jeweils weitere zwei Millionen fließen an die bundesweiten Dachverbände und an den Zivilschutzverband. Zunächst sollen die 22 Millionen Euro jährlich bis Ende 2028 fließen, danach werde das Rettungs- und Zivilschutzunterstützungsgesetz evaluiert. Insgesamt beläuft sich das türkis-grüne Paket für Rettungsorganisationen damit auf 110 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren.

Die Abwicklung der Förderungen soll größtenteils über die Bundesländer erfolgen, in denen die Organisationen tätig sind. Außerdem soll mit einer Verwendungsrichtlinie sichergestellt werden, dass die in den Ländern zusätzlich beschaffte Ausrüstung einheitlichen Standards entspricht und damit weitestgehend kompatibel ist. Wie viel Geld die sieben rechtlich anerkannten Rettungsorganisationen, zu denen etwa Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund zählen, jeweils erhalten werden, hängt von der Anzahl der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab.

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Pressefoyer nach dem Ministerrat. APA/EVA MANHART

"Krisenfest für Katastropheneinsätze"

Innenminister Karner bezeichnet die Rettungsorganisationen als "Eckpfeiler der Sicherheitsarchitektur", die da seien, "wenn Menschen in Not sind". Mit dem zusätzlichen Geld wolle man sicherstellen, dass diese "krisenfest für Katastropheneinsätze" sind. Das Geld sei explizit für die Krisenvorsorge vorgesehen, und nicht um etwa Personalkosten abzudecken, betonte der Innenminister.

Auch Sozialminister Rauch sieht die Notwendigkeit, "neben Feuerwehren auch alle anderen Rettungsorganisationen zu stärken". Dies deshalb, weil man in Europa einen Sommer erlebt habe, der etwa durch Waldbrände, Hochwasser und Murenabgänge "massive Schäden angerichtet" habe, "auch bei uns in Österreich". Ursache dafür sei die Klimakrise, weshalb der Sozialminister darauf hinweist, dass derartige Naturkatastrophen künftig "gehäufter und intensiver auftreten" – und die Rettungsorganisationen deshalb auch in Zukunft entsprechend gefordert sein werden. (Sandra Schieder, 6.9.2023)