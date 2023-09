Allison Russell besticht auf ihrem zweiten Album "The Returner" mit Soul, eleganten Balladen, Pop und Folk. Chris Pizzello/Invision/AP

Die Kanadierin Allison Russell debütierte solo vor zwei Jahren mit dem Album Outside Child, auf dem sie unter anderem über den Missbrauch sang, den sie als Kind und Jugendliche durch ihren Stiefvater erlitten hatte. Musik ist eine Art Therapie und ein Werkzeug der Resilienz für sie. Ihre sehr lässigen Songs entstammen der Schnittmenge aus Folk, Soul und Pop, wobei ihr jene am besten stehen, auf denen sie im Midtempo und im Zustand einer trägen Eleganz vorträgt. Das gilt ohne Bruch alles auch für ihr neues Album The Returner, auf dem sich Russell noch vielfältiger zeigt. Eine Autorität.

Sparklehorse – Bird Machine

2010 beging Mark Linkous Suizid. Als Sparklehorse galt er als Größe eines verschrobenen Indie-Rock, der von einer tiefen Melancholie durchzogen war, was wiederum eine besondere Schönheit abwarf. Vor einiger Zeit entdeckte seine Familie ein unfertiges Werk in seinem Nachlass, das er mit Steve Albini aufgenommen hatte. Mit Jason Lytle (von Grandaddy) ging nun Linkous’ Bruder daran, das Werk im Sinne Marks zu vollenden. Das Resultat dieser schwermütigen Übung ist gelungen, mehr noch, Bird Machine besitzt fast so etwas wie einen Wiederauferstehungscharakter.

The Chemical Brothers – For that Beautiful Feeling

For that Beautiful Feeling heißt das neue Album der Big-Beat-Veteranen Chemical Brothers. Sie brachen einst die dogmatischen Grenzen zwischen Techno und Rock auf, indem sie Gitarrenriffs in ihre Tracks sampelten und damit bald stadiontauglich und Weltstars wurden. Viele Erdumdrehungen später belegt das neue Album, dass sie Party immer noch können, sie vertrauen da aktuell auf Charakteristika aus der Psychedelic und bedienen sich einer Ästhetik, die Acts wie New Order geprägt haben. Revolutionär ist daran heute nichts mehr, ein Album eher für Fans und Raver mit Bauch. (Karl Fluch, 12.9.2023)