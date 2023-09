Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat sich im August in der Rangliste der Politikerinnen und Politiker mit der meisten Medienpräsenz erstmals an die Spitze gesetzt. Im APA-Comm Politik-Ranking, das laufend die Berichterstattung von 14 österreichischen Tageszeitungen untersucht, hat er seine mediale Präsenz mit 658 Artikeln im Vergleich zum Vormonat um über 50 Prozent gesteigert. Auf Platz zwei folgt Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer (607), auf Rang drei SPÖ-Chef Andreas Babler (513).

Herbert Kickl hat seine mediale Präsenz um über 50 Prozent gesteigert. Foto: AFP/ALEX HALADA

Besonders viel Aufmerksamkeit bekam der blaue Bundesparteiobmann neben den Analysen diverser Sommergespräche speziell auch bei der FPÖ-internen Debatte, ob es eine Nulllohnrunde auch für Landespolitikerinnen und -politiker geben soll, und bei der Aufregung rund um ein umstrittenes Video der FPÖ-Parteijugend, das Kickl trotz dessen an die rechtsextremen Identitären erinnernden Rhetorik und Bildsprache als "großartig" bezeichnete.

Kanzler Nehammer zog vordergründig mit dem Thema Bargeld und dem ab 2024 angekündigten Mietpreisdeckel mediale Aufmerksamkeit auf sich, SPÖ-Chef Babler mit seiner sommerlichen "Comeback-Tour" durch alle Bezirke. Auf Rang 4 landete Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), der im August u.a. eine Taskforce zum Thema Bargeld initiiert hat. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) kam insbesondere mit ihrer Tattoo-Aktion im Rahmen des Frequency-Festivals in die Schlagzeilen. Das stärkste Präsenz-Plus verzeichnete Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer (plus 260 Prozent, Platz 9), dessen Beziehung zur italienischen Rechtspolitikerin Alessia Ambrosi von den Fratelli d'Italia im August Thema in den Tageszeitungen war. (APA, 6.9.2023)