Eine Dok-1-Reportage von Lisa Gadenstätter über die Liebe – und darüber, was passiert, wenn sie endet – läuft am Mittwoch, 20.15 Uhr in ORF 1

Für Paarwillige, die sich durch die sommerliche ORF-Show "Liebesg'schichten und Heiratssachen" finden, ist das Thema Trennung hoffentlich noch in weiter Ferne. Nicht so für jene Paare, die Lisa Gadenstätter in der neuen Dok-1-Reportage "Trennungsg'schichten & Scheidungssachen" – zu sehen am Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF 1 – trifft und die ihr erzählen, warum es zur Trennung kam und wie sie diesen Prozess durchleben.

Wie ist es also, wenn die Liebe in die Brüche geht? "Mir war nicht bewusst, wie schwierig es ist, Menschen zu finden, die über ihre Scheidungen sprechen wollen", sagt Lisa Gadenstätter. Es gehe um Scham, Trauer, Wut und die Angst vor dem Versagen. Viele Menschen sind von Scheidung betroffen, wollen mit Gadenstätter aber nur anonym darüber sprechen. Aussagen werden teils mit verfremdeten Stimmen ausgestrahlt. Und das, was man hier zu hören bekommt, ist beklemmend, es geht um Machtmissbrauch, Drohungen, Schulden, Lügen, aber auch um das Versagen von Behörden.

Dok-1-Reportage "Trennungsg'schichten & Scheidungssachen", Mittwoch, 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: ORF

Im Jahr 2022 wurde in Österreich 47.482-mal geheiratet, und 13.997 Ehen wurden geschieden, rechnet Gadenstätter vor. 85 Prozent davon wurden einvernehmlich geschieden, laut Statistik würden die meisten Ehen im Laufe des vierten Ehejahres geschieden. Im Schnitt sind Männer bei der Scheidung 45 Jahre alt, Frauen 42. Mehr als die Hälfte aller streitigen Scheidungen sind Scheidungen wegen Verschuldens wie häusliche Gewalt, seelisches Leid oder Ehebruch.

In der Sendung sprechen unter anderem Sabine und Pete über ihre Paarprobleme. Ein Seitensprung löste eine Krise aus, die sie mithilfe einer Therapie gemeistert haben. Sabine und Roland Bösel sind Paartherapeuten, kennen die Facetten des Beziehungslebens, auch von ihrer eigenen Beziehung, auch sie hatten Krisen und Affären. "Krisen entstehen dort, wenn Dinge unter den Teppich gekehrt werden", so Roland Bösel, "und wenn das über längere Zeit läuft, muss es irgendwann einen Krach machen." Und oft würde den eine dritte Person auslösen. Für eine gelungene Beziehung sei nicht der Faktor entscheidend, ob man zusammenbleibe oder sich trenne, sondern der Faktor, ob man sich vergeben könne.

Die Paartherapeuten Sabine und Roland Bösel. Foto: ORF/BFILM

Streit um Kater Finnik

Einen ganz besonderen Scheidungsstreit ficht Jörg aus, seit rund zwei Jahren streiten sich er und seine ehemalige Partnerin um die Katze Finnik. Der Kater sei in der Ehe angeschafft worden, jetzt müssen die Gerichte den Fall klären. Der Richter setzte eine ganztägige Verhandlung dazu an, auch ein Tierpsychologe sollte in diesem Fall herangezogen werden. Der Fall wanderte zum Obersten Gerichtshof, der urteilte, dass Tiere bei Trennungen wie Sachen zu beurteilen seien. Jörg sei laut Gericht der rechtmäßige Besitzer.

Karoline aus Niederösterreich erzählt über ihre Erfahrungen. Sie hatte die Erwartung eines glücklichen Familienlebens, Scheidung war keine Option, doch dann sei ihr Vertrauen missbraucht worden. "Es ist einfach nur schlimm." Sie hat sich von ihrer Ehe befreit und will jetzt Frauen helfen, die in toxischen Beziehungen leben. Sie empfiehlt, sich in einem Scheidungsverfahren Hilfe von außen zu holen. Es komme oft vor, dass ein Elternteil die Obsorge als Machtinstrument einsetzt. Dem würde viel zu wenig Beachtung geschenkt. Man spricht zwar immer von Kindswohl, aber häufig würden die Rechte der einzelnen Elternteile über das Kindeswohl gestellt.

Jörg steckt in einem Scheidungskampf um seinen zweiten Kater Finnik. Foto: ORF

Ressourcen und Kindeswohl

Auch Scheidungsanwalt Martin Preslmayr sagt, dass die Ressourcen des Gerichts beim Thema Kindeswohl unzureichend seien, die Kinder- und Jugendhilfe und auch die Gerichtshilfe hätten oft nicht die nötigen Kapazitäten. Auch die prominente Anwältin Helene Klaar kennt sich aus mit der Obsorgefrage. "Keinem Kind kann es angenehm sein, dass sich Vater und Mutter vor Gericht seinetwegen streiten", sagt sie. Dort, wo beide Eltern das Kindeswohl im Auge hätten, käme es zu gar keinem Gerichtsverfahren.

Österreichs Scheidungsrecht sei nicht das modernste, erklärt Gadenstätter, und Österreich eines der letzten europäischen Länder mit Verschuldensscheidung. Das heißt, der Ehepartner, dem das Verschulden zugeschrieben wird, ist zu einem Unterhalt verpflichtet. 2022 war bei den strittigen Scheidungen zu 44 Prozent der Mann schuldig, zu zehn Prozent die Frau, zu 31 Prozent beide, in 13 Prozent keiner von beiden, so Gadenstätter.

Detektive und Untreue

Für eine Eheverfehlung braucht es Beweise, und hier kommen Detektive ins Spiel. Detektiv Engel bietet solche Obervierungsdienste in Untreuefällen an. Vier bis fünf Fälle habe er im Monat. Ein schlechtes Gewissen habe man nicht, sagt Engels Frau, die auch observiert. In fast allen Fällen würde sich der Betrugsverdacht bewahrheiten.

Im Schnitt dauert eine Scheidung 103 Tage, bei einer einvernehmlichen Scheidung seien es im Schnitt 79 Tage, bei einer nicht einvernehmlichen 276 Tage. Derzeit sei zwar die Scheidungsrate leicht gesunken, doch Anwälte und Experten schieben das eher auf aktuelle Krisen, die unsichere Wirtschaftslage und hohe Wohnungspreise, als auf glücklichere Ehen.

Thomas Nemeth ist seit 15 Jahren geschieden, sein Fall war kompliziert. Eine Scheidung sei frustrierend, das System benachteiligt alle gleich, sagt er, im Behördensystem funktioniere vieles nicht. Die Kinder seien immer die Leidtragenden. Er sei von einer naiven Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit ausgegangen. (Astrid Ebenführer, 6.9.2023)