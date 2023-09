Der Herbst ist jene Zeit, in welcher einem so mancher Garten vor der kalten Jahreszeit noch einmal reiche Ernte beschert. Die Obstbäume tragen reife Früchte oder werfen diese ab, die Beerensträucher biegen sich unter ihrer Last, und auch aus den Gemüsebeeten holt man noch die eine oder andere Köstlichkeit.

Auf welche Ernte freuen Sie sich heuer noch? Getty Images / Silvia Jansen

Obst und Gemüse: Was jetzt geerntet wird

Zu den Klassikern, die sich in zahlreichen Gärten finden, gehören in unseren Breitengraden mit Sicherheit Äpfel und Birnen, doch auch Zwetschken und Weintrauben sind äußerst verbreitet. In anderen Gärten finden sich aktuell reife Feigen, Holunderbeeren, Hagebutten und vieles mehr. Doch ob Kernobst, Steinobst, Beerenobst oder Schalenobst: Besonders viel Freude macht es meist, sich auch zu überlegen, wie man die geernteten Früchte weiter verarbeiten und was man daraus Schmackhaftes zaubern wird. Herbstobst kann ja bekanntlich nicht nur frisch genossen, sondern auch zu Marmelade und Kompott verarbeitet oder für die Herstellung von Mehlspeisen und Desserts verwendet werden.

In Sachen Gemüse ist jetzt ebenfalls nicht die Zeit, um die Hände in den Schoß zu legen. Vielleicht hat man Gurken, Zucchini oder Karotten, die aus dem Beet geholt werden wollen. Auch die Kürbissaison bricht in Kürze an. Kartoffeln, Zwiebeln und Rote Rüben gehören ebenfalls zu den Klassikern im Gemüsegarten. Suppen, Eintöpfen, Ofengerichten und Co steht nach der Ernte dieser und vieler weiterer Sorten nichts mehr im Wege.

Welche Ernte erwarten Sie?

Was haben Sie schon geerntet und verarbeitet, und auf welches Obst und Gemüse freuen Sie sich noch aus Ihrem Garten? Was sehen Sie als Gründe für eine heuer besonders reichhaltige oder karge Ernte? Und worauf freuen Sie sich schon am meisten? Teilen Sie es mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 7.9.2023)