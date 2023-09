Jetzt anhören: Was in puncto Datensicherheit gut zu wissen ist und wo Gefahren lauern, erklärt STANDARD-Experte Andreas Proschofsky

Handy und Laptop sind heute in so gut wie jeder Lebenslage dabei – trotzdem beschäftigen sich viele zu wenig mit der Sicherheit ihrer Daten. Dabei wäre das wichtig, sagt Andreas Proschofsky aus dem STANDARD-Webressort. In einer neuen Folge von "Besser leben" erklärt er, ob uns unsere Handys eigentlich abhören, warum das Teilen von Passwörtern für Netflix und Spotify problematisch ist und ob wir alle die Kameras am Laptop zupicken sollten. (red, 7.9.2023)

