Der Billigflieger steuert bald Treviso und Warschau an. Chef Eddie Wilson sagt, Flugverbote wie in Frankreich und Holland dienten nur der Protektion nationaler Airlines

Ryanair will Austrian Airlines in Österreich von der Spitze verdrängen. Markus Mainka via www.imago-imag

Der Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair, Eddie Wilson, konnte bei seinem Wien-Besuch am Mittwoch Erfolgszahlen verkünden. Die Passagierzahlen in Österreich lägen mit 130 Prozent deutlich über dem Niveau in der Zeit vor der Pandemie. Ryanair stockt seine Österreich-Flotte außerdem um eine Maschine auf insgesamt 18 auf. Was für Kunden noch interessanter sein dürfte: Ab dem kommenden Winter fliegt man von Wien aus auch das norditalienische Treviso und die polnische Hauptstadt Warschau an.

Man sei die zweitgrößte Fluglinie in Österreich und vor allem die am schnellsten wachsende, sagte Österreich-Chef Andreas Gruber in der gemeinsamen Pressekonferenz. Ryanair wolle den Platzhirsch Austrian Airlines von Platz eins verdrängen. Das werde realistischerweise noch ein paar Jahre dauern, erklärte Ryanair-Kapitän Wilson auf Nachfrage.

"Ich erlaube mir auch einen kleinen Seitenblick auf unseren Wettbewerb. Es gibt einen ungarischen Carrier, der 23 Routen seit dem Winter 2019 sang- und klanglos einstellt hat. Aus der Ankündigung, mehr als 20 Flugzeuge in Wien zu haben, ist auch nichts geworden. Sie dümpeln bei fünf bis sechs Prozent Marktanteil herum", sagte Gruber und sparte nicht mit Kritik am Konkurrenten Wizzair. Der Wettbewerb in der Luftfahrt ist eben ruppiger als anderswo.

Greenwashing-Vorwürfe an die Branche

Befragt wurde Wilson auch zu klimapolitischen Maßnahmen und zur Kritik an der ökologischen Bilanz der Luftfahrt. Europäische Verbraucherverbände hatten zum Beispiel im Juni Beschwerde bei der EU-Kommission gegen 17 Fluglinien eingereicht. Der Vorwurf: Täuschung von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei Angaben zum Klimaschutz. Das System der sogenannten CO2-Kompensation sei nichts anderes als "Greenwashing", erklärte der Europäische Verbraucherverband (Beuc). Dass der freiwillig bezahlte Aufpreis bei der Flugbuchung für Klimaschutz die CO2-Emissionen des Flugs "ausgleichen", "neutralisieren" oder "kompensieren" kann, sei falsch.

Wilson betonte, die Beuc-Beschwerde im Detail nicht zu kennen. Der Vorwurf des "Greenwashing" sei aber falsch. Seine Fluglinie arbeite daran, Flüge klimafreundlicher zu machen, etwa indem man die Flotte auf spritsparende Modelle und langfristig auf synthetische Kraftstoffe umrüste. "Diese Veränderungen brauchen aber Investments und Zeit", sagte Wilson.

Eddie Wilson sieht Billigfliegen auch als europäische Errungenschaft. IMAGO/Herbert Bucco

Kritik an Regierungen

Gesetzliche Einschränkungen, von denen aus Frankreich und den Niederlanden zu hören ist, lösen bei Wilson Kopfschütteln aus. Frankreich verbat im Mai kurze Inlandsflüge (was aber eher symbolischen Charakter hatte, weil die betroffenen Verbindungen schon eingestellt waren). Die Niederlande wiederum wollen die Flüge vom Airport Amsterdam-Schiphol auf jährlich 452.500 Flüge begrenzen. Frankreichs Ankündigung sei "bizarr" und "populistisch", sagt Wilson dem STANDARD. Auch an der holländischen Politik lässt der Ire kein gutes Haar. "Alles, was in den Niederlanden in Bezug auf die Luftfahrt beschlossen wird, soll der nationalen Fluglinie KLM nützen."

Wilson wiederholte in Wien auch seine Forderung, dass Langstreckenflüge genauso wie kurze Verbindungen mit sogenannten ETS-Umweltsteuern belastet werden sollten: "Wir haben kein Problem mit Umweltsteuern, wenn sie alle bezahlen würden." Dass gesetzliche Einschränkungen auf EU-Ebene das Erreichen der Unternehmensziele verhindern werden, glaubt der Konzernchef nicht. Die Menschen in Europa, insbesondere im Süden des Kontinents, würden solche Regulierung nicht wollen. "Ich denke nicht, dass diese Liberalisierung in Europa wieder rückgängig gemacht wird. Ich komme ja selbst von einer Insel, es dauerte früher sehr lang, von Irland nach London zu kommen. Als ich ein Kind war, flogen in Irland nur Politiker, Schauspieler und Bischöfe."

Urlaub im Süden stabil

Verändern sich die Routen von Ryanair eigentlich, weil es Sommerurlauber womöglich wegen des Klimawandels nicht mehr in den Süden zieht? "Das Schicksal ganzer Staaten hängt davon ab, wie der Klimawandel das Reisen verändern wird", schrieb zuletzt der "Spiegel". "Es gibt darauf keine Hinweise in unseren Zahlen", erzählt Wilson. Brände oder Trockenheit am Mittelmeer hätten bisher "keinen Einfluss" auf die Destinationen von Ryanair gehabt. (Lukas Kapeller, 6.9.2023)