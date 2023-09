Sie werden plötzlich nachts abgeholt, kommen in Haft, werden gezwungen in Flugzeuge einzusteigen. Eine Realität, die zahlreiche Geflüchtete in Europa erleben müssen, nachdem sie um Asyl angesucht haben. Abschiebungen sollen in Deutschland wieder mehr stattfinden, entschied die dortige Regierung kürzlich.

"Deutschland schiebt ab" dokumentiert Fälle von Rückführungen und Missstände. Rabiat Y K-Kollektiv Screenshot

Missstände bei Rückführungen

Dieser Entschluss hat Rabiat von Y Kollektiv, ein Reportagekanal der zum deutschen öffentlichen Rundfunk gehört, zu einem Kurzfilm über Abschiebungen veranlasst. Der Reporter zeichnet ein Bild von einer Gesellschaft, die stark zwischen Menschen unterscheidet, die in Deutschland geboren wurden, und jenen, die erst im Laufe ihres Lebens in das Land kamen – und für die es nicht immer einfach ist, sich auch ein neues Leben vor Ort aufzubauen.

Das Bild ist aber auch durchwachsen. Im Film kommen sowohl Mitarbeitende von der Abschiebebehörde vor, die von Missständen während der Rückführungen berichten, aber auch Personen, die kriminell wurden und aufgrund dessen Deutschland fast verlassen mussten. Eindrücklich ist der Film vor allem für Menschen mit deutschem Pass, die sich noch nie mit der Angst befassen mussten, aus dem Land gebracht zu werden: Gezeigt wird ein Abschiebegefängnis in München, welches Personen mehrere Tage festhält, bevor sie zum Flughafen gebracht werden. Viele versuchen, ihre Rückführung aber zu verhindern, indem sie sich selbst verletzen und ins Krankenhaus müssen.

Eindrücke bekommen Zusehende auch von außerhalb Deutschlands. Der Reporter reist in den Irak, trifft jemanden der für die Rückkehr in das Land Geld bekam. Ein Teil davon soll nie angekommen sein. (Melanie Raidl, 7.9.2023)