19.40 REPORTAGE

Re: Mein Freund der Wal Mehr als 2.000 Wale leben im Schutzgebiet Pelagos vor der italienisch-französischen Küste. Viele von ihnen sind nach Zusammenstößen mit Booten verletzt. Die Reportage begleitet Wissenschafterin Sabina Airoldi und die 17-jährige Emma. Sie will als Freiwillige auf Airoldis Forschungsschiff herausfinden, ob sie Walforscherin werden möchte. Bis 20.15, Arte

20.15 BESSON

Lucy (F/USA 2014, Luc Besson) Scarlett Johansson muss als Lucy nicht weniger als einmal die Evolution im Schnelldurchlauf absolvieren – von der ersten Menschenfrau bis zum schließlich körperlosen Superhirn, schrieb STANDARD-Kritiker Bert Rebhandl zum Kinostart: "Lucy ist ein Actionfilm auf Neurotransmittern, und Scarlett Johansson ist das Körpermedium, an dessen Überwindung der Kultregisseur hier arbeitet." Bis 21.35, ORF 1

20.15 REPORT

Die dunkle Seite von Social Media Welche Gefahren birgt Tiktok, und soll die chinesische Kurzvideo-App mit dem unwiderstehlichen Algorithmus verboten werden? Puls-24-Journalistin Jenny Laimer, Mutter einer Tochter im Volksschulalter, widmet sich Tiktok und den Folgen. Bis 21.20, Puls 4

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Bienen vor Gericht Der Rechtsstreit unter Kärntner Imkern über Rassebienen mit juristischer NS-Geschichte beschäftigte sogar die New York Times. Reporter Robert Gordon macht sich auf die Spur der Carnica-Biene. Bis 22.00, ORF 2

21.40 POLITIK IN SERIE

Borgen Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) amtiert wieder nach neun Jahren Serienpause – nun als Außenministerin, und sie steht natürlich gleich wieder vor großen Herausforderungen: Ein Ölfund in Grönland führt zum Machtkampf zwischen ihr und Ministerpräsidentin Signe Kragh (Johanne Louise Schmidt). Nach dem Netflix-Start 2022 zeigt Arte am Donnerstag die ersten vier Folgen der Staffel 4 im Free-TV, die übrigen in einer Woche am 14. September. Bis 1.25, Arte

Sie ist wieder da, im Free-TV: "Borgen" mit Sidse Babett Knudsen als nunmehriger Außenministerin Birgitte Nyborg. Arte / Mike Kollöffel

22.30 MAGAZIN

Eco: 16,6 Milliarden Euro für das Bundesheer Was wird angeschafft, wo investiert, und kann das Österreich sicherer machen? / Kampf ums Bauland – Regionalabgaben für Leerstand und Brachen. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Bei Barbara Stöckl plaudern diesmal das Schriftstellerehepaar Michael Köhlmeier und Monika Helfer, Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz, Mountainbike-Weltmeisterin Mona Mitterwallner und der ehemalige britische Botschafter Leigh Turner. Bis 0.05, ORF 2

23.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Der Fall Teichtmeister: Viel geredet, nichts gelernt? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Strafverteidiger Rudolf Mayer, Kinderschutzaktivistin Josefine Barbaric, ÖVP-Landtagesabgeordnete Laura Sachslehner, Gerichtspsychiater Reinhard Haller. Bis 0.25, Servus TV

(Harald Fidler, 7.9.2023)