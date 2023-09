Hier sind die Mediennews vom Mittwoch:

Was schauen Sie? "Berührt mich unfassbar": Stefanie Reinsperger über "Everyone Is F*cking Crazy" In der ARD-Serie verarbeiten vier Jugendliche den Tod ihrer Therapeutin. Das sei einzigartig erzählt, findet die Schauspielerin

TV-Tagebuch Würden höhere Strafen Pädophile wirksam abschrecken? Nach dem Teichtmeister-Prozess erklärte Psychiater Patrick Frottier bei Armin Wolf in der "ZiB 2", wie eine Therapie funktioniert und was Strafen bringen

August-Ranking FPÖ-Chef Herbert Kickl bei Medienpräsenz erstmals an der Spitze Gefolgt von Nehammer und Babler - Beziehung zu Rechtspolitikerin brachte deutliches Präsenz-Plus für Tiroler SPÖ-Chef Dornauer

Dok1 Wenn die Liebe zerbricht: "Trennungsg'schichten & Scheidungssachen" in ORF 1 Eine Reportage von Lisa Gadenstätter über die Liebe – und darüber, was passiert, wenn sie endet – läuft am Mittwoch, 20.15 Uhr in ORF 1

Rampenschau Kylie Jenner verschmust, Désirée Nick nackt, Joe Jonas getrennt Was es mit Nicks Vagina auf sich hat und wer besseren Sex in den Wechseljahren hat

Immer dienstags Neue Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" startet am 17. Oktober Fünf neue Folgen mit Stefanie Kloß, Peter Maffay, Katrin Bauerfeind und Micky Beisenherz als Gegner

Preise APA erhält für "Trusted AI" europäischen Agenturpreis Auszeichnungen der Kommunikationsbranche im Überblick

Etats, Kampagnen, Agenturen A1 entscheidet sich wieder für dentsu als Mediaagentur Service: Etatwechsel, Kampagnen, Agenturen in der Kommunikationsbranche im Überblick

Zum Wohl! ServusTV startet neue Reihe "Winzerlegenden" Das neue Format begleitet ab 15. September Weinbauern vom Anbau der Trauben über die Weinlese bin hin zum Keltern

Ab Mittwoch Regionaler Fernsehsender Steiermark TV nimmt Betrieb auf Das Projekt von TV-Produzent Holger Bruckschweiger ist über Kabel und dabinidaham.tv abrufbar

Deutschland Deutsches Grimme-Institut mit Finanzloch konfrontiert Fehlbetrag von 323.000 Euro für heuer wegen hoher Tarifabschlüsse und Energiekosten

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!