Im Kampf gegen die Inflation sollte die EZB ihren strikten Kurs beibehalten, rät die OECD. Und sie empfiehlt Ländern mit hohem Anteil an variablen Krediten, genau hinzuschauen.

Was nach der Corona-Pandemie gut begonnen hat, wurde durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine jäh gebremst. Die hohen Energie- und Lebensmittelpreise trieben die Inflation im Euroraum in die Höhe und würgten den zarten Aufschwung ab. Es hätte schlimmer kommen können, meinen die Fachleute der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). "Dank koordinierter und rechtzeitiger politischer Maßnahmen konnte ein schwerer Abschwung vermieden werden, heißt es im aktuellen Bericht zur Lage der Wirtschaft in der Europäischen Union und dem Euroraum.

Externe Schocks

Der jüngste OECD-Wirtschaftsbericht befasst sich mit der Reaktion der europäischen Volkswirtschaften auf die negativen externen Schocks sowie mit den Herausforderungen, vor denen Europa in Zukunft steht. Was die kurzfristigen Aussichten betrifft, weicht die Einschätzung der OECD-Experten nicht von jener der Fachkollegen ab: Unsicherheit überschattet den Horizont. Die OECD-Ökonomen gingen im Juni davon aus, dass sich das Wachstum von 0,9 Prozent im Jahr 2023 auf 1,5 Prozent im Jahr 2024 beschleunigen wird. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) rechnete im Sommer mit vergleichbaren Zahlen.

Es ist eine Gratwanderung: Dreht die Zentralbank zu drastisch an der Zinsschraube, würgt sie die Wirtschaft ab, lässt sie die Zügel zu locker, befeuert das die Inflation. AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Zuletzt hat sich die Lage laut unterschiedlichen Kennzahlen unter anderem in Deutschland, der größten Volkswirtschaft im Euroraum, merklich eingetrübt. So sehr, dass sich die Stimmen, die mit einer Zinspause der EZB bei ihrer nächsten Sitzung am 14. September rechnen, häuften. Die OECD-Fachleute gehen davon aus, dass die Inflation heuer voraussichtlich auf 5,8 Prozent und 2024 auf 3,2 Prozent zurückgehen wird. Damit liegt sie weiterhin weit über dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB. Deren Empfehlung lautet demnach auch: "Die restriktive Geldpolitik muss fortgesetzt werden." Es müssten größere Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Finanzpolitik gezielter und nachhaltiger wird, heißt es.

Fragile Lage

Die finanziellen Anfälligkeiten seien teilweise erheblich, insbesondere in Ländern mit hoher Privatverschuldung und einem hohen Anteil an variablen Hypotheken, warnt die Organisation. Zu Letzteren gehört bekanntlich Österreich, wo besonders viele variabel verzinste Kredite vergeben worden sind. Die (Aufsichts-)Behörden sollten in diesen Belangen genau hinschauen, heißt es sinngemäß. Auch wenn die Banken weiter gut kapitalisiert und ihre Bilanzen solide seien, sollten die Behörden Risiken des Finanzsektors notfalls gezielt angehen. Mittelfristig sollten Maßnahmen zur Behebung langjähriger Schwächen des Bankensektors, wie Überkapazitäten und geringe Rentabilität, sowie die Vollendung der Bankenunion fortgesetzt werden, lautet die Empfehlung.

Zweitrundeneffekte

Was den Fachleuten davon abgesehen Sorgen bereitet: Die Jahresteuerung habe zwar abgenommen und liege im August bei 5,3 Prozent, die Kerninflation – ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise – sei jedoch mit ebenfalls 5,3 Prozent vergleichsweise hoch. Deshalb müssten sogenannte Zweitrundeneffekte begrenzt werden, damit es nicht zu einer Lohn-Preis-Spirale kommt.

Noch eine große Baustelle wird im Bericht angesprochen: Das Erreichen der Klimaschutzziele – insbesondere des Netto-Null-Ziels bis 2050 – erfordere eine Beschleunigung der Emissionsreduzierung, mahnen die Experten. In allen Sektoren seien weitere Maßnahmen erforderlich, vor allem aber in jenen, die nicht unter den Emissionshandel fallen. Das sind Landwirtschaft, Gebäudesektor und Verkehr. (Regina Bruckner, 6.9.2023)