Neben österreichischen Schmankerln und Fast Food findet sich seit Neuestem auch eine Boulangerie am Gersthofer Platzl. Auf der Karte? Croissants, Espresso und Augustiner Edelstoff. Getty Images/iStockphoto

Warum sollte es in Währing anders sein? Auch hier dreht sich alles ums Essen und Trinken, das bezeugen die Neuzugänge im Bezirk. So hat in der Schulgasse 85, gegenüber dem Kommissariat, vor einiger Zeit in aller Stille ein bemerkenswertes Restaurant aufgesperrt, das Dast. Bemerkenswert deshalb, weil dort ausgesprochen gut gekocht wird. Kann sich noch wer an die "Lustig essen"-Lokale der 1990er-Jahre erinnern? Dieses Konzept, das auch in der Innenstadt am Judenplatz und am Neuen Markt fröhliche Urständ feiert (jeweils unter dem Namen Die Feinkosterei), sieht vor, dem Gast kleine Portionen in mehreren Gängen zu kredenzen.

Der Name Dast setzt sich aus Daniel und Stephanie zusammen, Koch und Kellnerin, gemeinsam führen sie den Betrieb. Gekocht wird klassische österreichische Küche mit ein paar zusätzlichen saisonal wie kreativ aufgezwirbelten Schmankerln. Drei Gänge kosten 19,50 Euro, vier Gänge 26 Euro usw., je nach Wahl zahlt man einen Euro mehr oder weniger, abhängig vom Produkt. Im Mittel ist man bei knapp über sechs Euro pro Gang – wenig Geld für tatsächlich viel Freude.

Schnelle Küche versus Schaubäckerei

Am Gersthofer Platzl, das ein Markt sein sollte, setzt sich die schnelle Küche durch. Zwei Panasiaten bieten das Übliche zum Mitnehmen an, der neue Dönerstand Blattdöner versucht den Rekord an Durchhaltekraft an diesem Standort zu brechen. Die letzten Imbissbuden an diesem Ort hielten keine paar Monate. Beim Diglas am Markt gibt es selbstgerösteten Kaffee, durch ein Fenster gereicht, und ausgezeichnete Wurst- und Fleischwaren, wenn nötig aus einem Automaten (Duroc-Bratwürste, Duroc-Salsicce, Lammbratwürstel, Wildschweinkäsekrainer!). Beim Wiesbauer gibt es zum sehr persönlichen Service der Mitarbeiterinnen vorzügliche Mittagsgerichte, gutes Eis bei B-and-me.

Und zu guter Letzt hat eine neue Boulangerie gegenüber vom Ströck und unweit vom Anker aufgesperrt: das Lilla Soul. Auf ausreichend Fläche gibt es dort eine Schaubäckerei, welche jeden Morgen frische Baguettes und Pains de Campagne produziert, aber auch Viennoiserien wie Croissants, Pains au Chocolat, Brioches und Pains aux Raisins. Ein wenig Patisserie gab es an den ersten Öffnungstagen auch schon, hier wird in den nächsten Wochen noch nachgelegt.

Beeindruckend sind die großen Mehlpackungen mit den für Bäckerinnen und Bäckern mystischen Bezeichnungen T45 und T65 Label Rouge von Bagatelle aus Frankreich. Gerade das T65 Label Rouge rechtfertigt womöglich die Interkontinentalreise, ist es doch für die französische Qualität der Backsorten unerlässlich. Mindestens ebenso erfreulich ist die Herkunft der Kaffeebohnen, die, frisch gemahlen, in einer Faema E61 zur Perfektion in der Tasse gebracht werden: Sie stammen von der römischen Rösterei Haiti. Wer klassischen italienischen Espresso zu schätzen weiß, ist hier an der richtigen Adresse. An den Fenstern gibt es reichlich Sitzgelegenheiten, das modern und luftig gestaltete Lokal lädt zum Verweilen ein – wer dazu Alkohol braucht, bekommt Augustiner Edelstoff oder einen Bio-Cidre – alle anderen trinken Bio von Pona oder eben Kaffee. Lilla und Soul sind übrigens die Namen der Hunde von Betreiber Horst Felzl. Felzl hat seine Kette vor ein paar Jahren verkauft und verwirklicht sich nun mit dieser gelungenen Boulangerie. Über mangelnde Qualität und zu viel Junk braucht man sich am Gersthofer Platzl nicht mehr zu beschweren. (Gregor Fauma, 6.9.2023)