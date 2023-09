In die Investmentlandschaft kommt Bewegung. ETFs werden nämlich immer öfter aktiv. Bisher galten die Exchange Traded Funds (ETFs) als passives Investment. Das liegt daran, dass mit diesem Produkt ein Index nachgebaut wurde und es keinen Fondsmanager gab, der aufgrund einer bestimmten Anlagestrategie aktiv Aktien oder Anleihen in das Produkt ge- bzw. verkauft hat. Damit waren ETFs im Vergleich zu herkömmlichen Fonds auch günstiger, was sie bei Anlegern auch beliebt gemacht hat.

Die aktiven ETFs sollen nun beide Welten vereinen. Damit soll sich die Chance für Anleger erhöhen, dass der Index nicht nur nachgebildet, sondern geschlagen werden kann. Eine Outperformance, also eine Überrendite im Vergleich zum Index, soll so möglich sein. Das wiederum ist etwas, das sich Fondsmanager immer vornehmen. Sie orientieren sich oft an einem Vergleichsindex und versuchen, durch gezieltes Traden eine bessere Performance zu erzielen als der Index.

Eine gezielte Selektion

Manager von aktiven ETFs bilden also nicht einfach nur einen Index – etwa den ATX oder den Dow Jones – nach. Sie entscheiden aktiv, welche Wertpapiere sie aus dem jeweiligen Index wie stark gewichten. Dabei kann auch die Entscheidung getroffen werden, dass es gar nicht alle Titel braucht, die in einem Index vertreten sind, um eine gute Performance zu erzielen. Es besteht keine Verpflichtung mehr, den gesamten Index nachzubauen.

Ganz neu ist dieser Ansatz nicht. Aktive ETFs gibt es schon länger. Aber sie rücken nun immer stärker ins Zentrum des Interesses. Und da es nun auch schon einige Produkte gibt, die einen längeren Track-Record haben, erhöht sich das Angebot an den aktiven ETFs.

Der Assetmanager Invesco etwa bietet bereits vier aktive ETFs an. Der "Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF" beispielsweise bezieht die strengen Nachhaltigkeitskriterien des österreichischen Umweltzeichens ein.

Verschiedene Themen möglich

Mit aktiven ETFs können verschiedene Schwerpunkte gelegt werden. So kann es sich ein EFT-Manager beispielsweise zum Ziel setzen, dass sein Produkt deutlich weniger schwankt (volatil ist) als der Vergleichsmarkt. Auch Anleihenprodukte sind verfügbar.

Der Vorteil der aktiven ETFs ist, dass sie liquider und auch transparenter seien als herkömmliche Fonds, sagt Manuela von Ditfurth, Senior Portfolio Manager bei Invesco zur "Welt am Sonntag". Produkte, die das aktive Management im ETF-Mantel (also börsengehandelt) anbieten, werden immer beliebter, wie eine aktuelle Studie der Ratingagentur Scope zeigt, die alle in Deutschland zugelassenen aktiven ETFs gescreent hat.

Demnach sind in Deutschland aktuell rund 26 Milliarden Euro in aktiven ETFs investiert. Das ist ein Zuwachs von 45 Prozent im Vergleich zum Juli 2022, als das verwaltete Vermögen noch bei rund 18 Milliarden Euro lag. Gleichzeitig stieg die Zahl der aktiven ETFs von 50 auf 62.

"Die Produkte vereinen die Vorteile von klassischen aktiven Fonds wie Flexibilität, Outperformancepotenzial und die von ETFs wie Kosteneffizienz, Transparenz und Handelbarkeit", sagt Scope-Analyst und Studienautor André Härtel. Anders als die passiven ETFs folgen sie nicht einer einfachen Indexstruktur, sondern werden von einem Fondsmanager aktiv gesteuert oder basieren auf eigens entwickelten Indizes, die auf Basis von Analysteneinschätzungen erstellt werden.

Schwerpunkt auf US-Aktien

Von den in Deutschland verfügbaren aktiven ETFs investieren 37 Produkte in Aktien, 25 in Anleihen. Sie stammen von zwölf Gesellschaften, darunter etablierte Anbieter aktiv gemanagter Fonds wie Pimco, Fidelity oder JPMorgan AM und reine ETF-Häuser wie Ossiam, Van Eck oder First Trust. Zuletzt betraten mit Abrdn und Axa IM weitere zwei traditionell aktive Manager den Markt.

Regional liegt der Schwerpunkt laut Scope-Studie klar auf Aktien aus Nordamerika. Dies hängt aus Sicht der Experten mit den sehr guten Ergebnissen einiger Produkte zusammen. "Neben US-Aktienprodukten schlagen sich renditetechnisch auch Dividenden-ETFs sehr gut", so Scope-Analyst Härtel. Bei den Zinsprodukten zeigen vor allem aktive Kurzläufer-ETFs ansehnliche Ergebnisse gegenüber Benchmark und Vergleichsgruppe.

Studienautor Härtel rechnet mit einem weiteren dynamischen Wachstum: "In den USA haben aktive ETFs bereits einen beeindruckenden Zuwachs erlebt, und Europa könnte diesem Trend folgen." So suche der drittgrößte amerikanische ETF-Anbieter State Street bereits einen Partner für aktive ETFs in Europa. (Bettina Pfluger, 6.9.2023)