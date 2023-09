Österreichs Fußballteam empfängt in Linz jenes der Republik Moldau. Ralf Rangnick schont Kapazunder wie David Alaba, schließlich wird es erst am 12. September in Solna wirklich wichtig

Die Stimmung im Nationalteam ist bestens, ein zu erwartender Sieg gegen Moldau würde die Laune weiter steigern. APA/HELMUT FOHRINGER

Wenn Teamchef Ralf Rangnick den 26-jährigen Konrad Laimer zur Abschlusspressekonferenz mitnimmt, und das war am Mittwoch in Windischgarsten der Fall, hat das einiges zu bedeuten. Laimer ist am Donnerstag in Linz im Test gegen die Republik Moldau (20.30 Uhr, Servus TV) Kapitän der österreichischen Fußballnationalmannschaft.

In der Schleifenhierarchie ist der Bayern-Legionär nur die Nummer vier, David Alaba führt deutlich vor Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer. Die drei gehören allerdings nicht der Startformation an. Alaba soll überhaupt geschont werden, er darf es sich auf der Bank gemütlich machen, schließlich steht er bei Real Madrid unter Dauerstress. Rangnick: "Wir wollen ihn nicht unnötig belasten." Das könnte auch für Dortmunds Sabitzer gelten.

Praxis

Arnautovic hingegen wird irgendwann eingewechselt, der Inter-Mailand-Legionär braucht Praxis. Man muss im Fußball werten, bedeutender ist die EM-Qualifikation am 12. September in Solna gegen Schweden. Rangnick: "Das ist ein anderes Kaliber, wir werden in Linz keine Körner verschießen." Am Mittwochabend wurde im Quartier "Dilly" gemütlich gegrillt, Alkoholexzesse schloss der Teamchef aus.

Erstmals in seiner Amtszeit gab er die Aufstellung preis. Daniel Bachmann steht im Tor, David Schnegg von Sturm Graz debütiert links in der Abwehr. Rangnick würde gerne elfmal tauschen, die Uefa lässt allerdings nur sechs Wechsel zu, was der Deutsche für nicht sehr sinnvoll hält.

Qualifikation

Bachmann wird 90 Minuten im Idealfall arbeitslos sein, die sechs Plätze stehen Feldspielern zu. Gegen Schweden hütet ganz sicher Alexander Schlager den Kasten, er ist die nationale Nummer eins. Und Alaba trägt die Schleife. Moldau ist für einige Spieler aber doch ein Schaulaufen, ein Empfehlungsschreiben. Florian Grillitsch und Florian Kainz sind nur zwei Beispiele. Rangnick macht allen Hoffnungen. "Man kann sich gegen Moldau für Schweden qualifizieren."

Was man über die Republik Moldau vielleicht nicht wissen muss, aber was aus Gründen des Respekts erwähnenswert ist: Kein einziger moldauischer Journalist nimmt die strapaziöse Reise nach Linz auf sich, dies verkürzt die Pressekonferenz nach dem Spiel deutlich, spart Spesen für die Übersetzung. In Moldau leben 2,6 Millionen Menschen, es ist die Nummer 164 im Fußball (Österreich Nr. 29), war seit der Unabhängigkeit 1991 noch nie für ein Großereignis qualifiziert.

Schonend

Die Bilanz ist aus heimischer Sicht positiv, acht Spiele, sieben Siege, eine Niederlage. Die passierte im Jahr 2003, Teamchef war Hans Krankl, vermutlich schämt er sich heute noch für das 0:1 in Chisinau. Andererseits heilt die Zeit Wunden. In der laufenden EM-Qualifikation verblüfften die Moldauer, das 0:0 gegen Tschechien und ein 3:2 gegen Polen fallen in die Rubrik "Riesenüberraschung". Teamchef ist der 51-jährige Ex-Stürmer Serghei Cleșcenco, mit elf Treffern ist er Rekord-Torschütze seines Landes. Im Vergleich zum österreichischen Leader Toni Polster (44 Stück) ist das eine mickrige Ausbeute.

Cleșcenco wird in Linz wie Rangnick Stammkräfte schonen, wichtiger als dieser schnöde Test ist am Sonntag die Pflicht auf den Färöern. Als mit Abstand wertvollster Kicker wird Verteidiger Oleg Reabciuk von Spartak Moskau auf vier Millionen Euro taxiert. Dafür bekommt man auf dem Weltmarkt ungefähr drei Zehen von Alaba oder vier von Laimer. Allerdings droht von Reabciuk keine Gefahr, er sagte aus persönlichen Gründen seine Teilnahme ab.

Rangnick erwartet "einen defensiv ausgerichteten Gegner, der kein großes Interesse zeigt mitzuspielen". Man müsse zielstrebig agieren, auch in die Vertikalen. Laimer ist ein Fan von "hundert Prozent. Es ist ein Länderspiel, da gibt man Vollgas. Wir wollen den Fans einen schönen Abend bereiten." 12.000 Karten wurden abgesetzt. (Christian Hackl, 6.9.2023)

Technische Daten und Aufstellungen zum Fußball-Testspiel Österreich - Republik Moldau am Donnerstag:

Österreich - Republik Moldau (Linz, Raiffeisen Arena, 20.30 Uhr/live Servus TV, SR Jones/ENG)

Österreich: Bachmann (Watford/13 Länderspiele) - Ljubicic (1. FC Köln/8/1), Danso (Lens/13/0), Lienhart (Freiburg/13/0), Schnegg (Sturm Graz/0) - Laimer (Bayern München/26/2), Seiwald (RB Leipzig/14/0), Grillitsch (Hoffenheim/36/1), Kainz (1. FC Köln/24/1) - Gregoritsch (Freiburg/47/10), Onisiwo (Mainz/22/1)

Ersatz: Hedl (Rapid/1), A. Schlager (Red Bull Salzburg/9) - Querfeld (Rapid/0), Posch (Bologna/24/1), Alaba(Real Madrid/101/15), Wöber (Borussia Mönchengladbach/16/0), Cham (Clermont Foot/1), Sabitzer (Borussia Dortmund/71/14), X. Schlager (RB Leipzig/35/3), Seidl (Rapid/0), Wimmer (Wolfsburg/5/0), Arnautovic (Inter Mailand/108/34), Baumgartner (RB Leipzig/29/10)

Es fehlt: Mwene (Patellasehnenprobleme)

Moldau: Railean (Chindia Targoviste/10) - Posmac (Boluspor/63/2), Craciun (Puszcza Niepolomice/16/0), Stefan (Zimbru Chisinau/0) - Jardan (FC Petrocub/49/0), Baboglo (Olexandrija/2/1), Bogaciuc (Chindia Targoviste/3/0), Cojocari (Unirea 04 Slobozia/4/0) - Cojocaru (Chindia Targoviste/13/0), Nicolaescu (Heerenveen/35/12), Damascan (Sepsi/28/2)

Ersatz: Avram (Araz-Naxcivan/8), Straistari (Sheriff Tiraspol/0) - Bolohan (Milsami Orhei/40/1), S. Platica (FC Petrocub/40/0), Revenco (FC Petrocub/17/1), Marandici (Turan Tovuz/6/0), Ionita (Pisa/67/3), Rata (FC Voluntari/37/1), Caimacov (Slaven Belupo/20/1), Motpan (Fakel Woronej/10/2), M. Platica (FC Petrocub/9/1), Stina (Panserraikos/8/2), Postolachi (Grenoble/11/0)

Es fehlt: Reabciuk (persönliche Gründe)