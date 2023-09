Pause für Bastianini IMAGO/Pablo Guillen

Misano - Ducati-Pilot Enea Bastianini wird in den kommenden Wochen zumindest drei MotoGP-Rennen definitiv verpassen. Wie sein Rennstall bekanntgab, ist der Italiener nach seinen beim Großen Preis von Katalonien erlittenen Verletzungen bereits operiert worden. Nicht nur am Wochenende in Misano fällt der 25-Jährige aus, auch für die folgenden WM-Stationen in Indien (22. bis 24. September) und Japan (29. September bis 1. Oktober). Titelverteidiger Francesco Bagnaia ist dagegen bereit.

Bastianini hatte am Sonntag in Montmelo schon in der ersten Kurve einen Massencrash mit mehreren Fahrern ausgelöst. Er erlitt dabei einen Bruch des Schienbeinknöchels am linken Bein und eine Fraktur eines Mittelhandknochens an der linken Hand. Sein Landsmann und Teamkollege Bagnaia, der die WM-Wertung aktuell anführt, kam dabei mit Prellungen, aber ohne Knochenbrüche davon. Er plane, in Misano am Start zu sein, hieß es in einer Aussendung des Ducati-Werksteams. Bastianini wird von dem Rennstall vorerst nicht durch einen anderen Piloten ersetzt. (APA, 6.9.2023)