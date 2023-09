Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte das Leben des jungen Mannes nicht mehr gerettet werden. IMAGO/Panthermedia

Geretsberg – Ein 82-jähriger Autolenker hat am Mittwochabend beim Linksabbiegen in Geretsberg im Bezirk Braunau in Oberösterreich offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Der 21-Jährige konnte nicht mehr anhalten und kollidierte mit dem Pkw und einem nachkommenden Wagen.

Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte das Leben des jungen Mannes nicht mehr gerettet werden, berichtete die Polizei am Donnerstag. (APA, 7.9.2023)