In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben Schnäppchenparadiese wie jene in Parndorf eine stürmische Entwicklung hingelegt. Jetzt scheint der Plafond erreicht

Zwanzig Prozent, dreißig Prozent, siebzig Prozent, wer bietet mehr? Auch wer sich gern ein schickes Prada-Teil zulegt oder Wert auf andere hochpreisige Marken legt, ist bei Rabatten kein Kostverächter. Schnäppchenjäger fühlen sich in Outletcentern besonders gut bedient. Markenkleidung zum halben Preis oder noch günstiger, wer sagt da Nein? Dass viele Kleidungsstücke nicht der taufrischesten Kollektion entstammen, tut dem Shoppingvergnügen meist keinen Abbruch. Vernügliche Shopping-Events, Einkaufen am Abend oder in vorweihnachtlicher Stimmung, garniert mit Stars und Sternchen, das zieht Menschen weltweit an.

Scheinbar günstige Preise im gut inszenierten Rahmen – Designer-Outlets haben die Formel perfektioniert. Getty Images/iStockphoto

Ein bisschen Shoppen zur Unterhaltung, die Kinder hüpfen auf dem Trampolin herum, danach gibt es zur Belohnung Kaffee und Kuchen: Outletcenter haben das Konzept in den vergangenen Jahren perfektioniert. Europaweit ging es immerzu aufwärts, in den vergangenen Jahren haben die Shoppingmeilen eine stürmische Entwicklung hingelegt. Touristen und Touristinnen, Einheimische und Besucher aus den angrenzenden Ländern: Auch das Fashion-Outlet sowie das Designer-Outlet Parndorf, eine Kulissenstadt in dezenten Pastelltönen, 50 Kilometer südöstlich von Wien, basieren auf diesem Konzept.

Vormarsch gestoppt

Jetzt gönnt sich der Markt eine Pause, wie eine aktuelle Erhebung der Wiesbadener Wirtschaftsberatung Ecostra zeigt. Erstmals, seit die Berater vor knapp 20 Jahren begannen, die Daten der Outletcenter in Europa zu erfassen, ist deren Anzahl sowie die gesamte Fläche leicht geschrumpft.

Konkret sank die Zahl der Center per Saldo der Zu- und Abgänge im Jahresvergleich zu 2022 um einen Standort auf 197. Auch die gesamte Verkaufsfläche ging nur moderat zurück – um 0,8 Prozent auf immer noch satte 3,2 Millionen Quadratmeter. "Alles in allem ein sehr moderater Rückgang, der sich vor allem auf die nun wohl endgültige Schließung des Zsar Outlet Village im finnischen Virolathi und dem Killarney Outlet Centre in Irland zurückführen lässt", analysiert Studienautor Joachim Will.

In seiner Begründung zählt er die Faktoren für den Niedergang der genannten Center auf, die allgemeine Gültigkeit für Erfolg und Misserfolg solcher Shopping-Agglomerationen haben. "Das unmittelbar an der finnisch-russischen Grenze gelegene Zsar Outlet Village hatte seit der Eröffnung im Jahr 2018 unter einer erkennbaren Leerstandsproblematik zu leiden und war zudem stark auf russische Touristen ausgerichtet." Die sind infolge des Ukrainekriegs ausgeblieben. Die Besucher sind das eine, dazu kommen die Marken, führt Will aus. "Das Killarney Outlet Center war mit einer gesamten Mietfläche von etwa 7.000 Quadratmeter schlichtweg zu klein dimensioniert. Und dann hat im vergangenen Jahr auch noch mit dem Sportanbieter Nike der einzige Magnetbetrieb das Center verlassen."

Expansionslust gebremst

Handelt es sich um Einzelfälle? In dieser Dimension wohl schon. Allerdings zeigen die Erhebungen, dass die Zeit der ungebremsten Expansionslust vorbei ist. Das gilt auch für Österreich: Die drei Outletcenter, zwei in Parndorf und eines in Salzburg, sind mit einer Verkaufsfläche von 74.000 Quadratmetern schon länger unverändert. Neue größere Vorhaben, Erweiterungen, danach steht den großen Betreibern – der britische Parndorf-Betreiber McArthur Glen gehört ebenso dazu wie Value Retail oder die spanische Neinver – derzeit eher nicht der Sinn. Mit ein Grund sind laut Will steigende Nachhaltigkeitsanforderungen an die Investoren. Finanzierende Banken würden die CO2-Bilanz in Zusammenhang mit Energieeffizienz und Ressourcenverbrauch entsprechender Immobilien zunehmend in den Blick nehmen, längerfristige Finanzierungen seien schwerer aufzustellen. (Regina Bruckner, 7.9.2023)