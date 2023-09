Bild nicht mehr verfügbar. Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation. Letzte Generation

St. Pölten – In St. Pölten ist Donnerstagfrüh erneut eine Klimademo in Szene gegangen. Fünf Aktivisten haben sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl am Schulring zum Teil festgeklebt. Umleitungen wurden eingerichtet. Die Versammlung wurde vorerst nicht aufgelöst, die Demonstranten also noch nicht entfernt. Loidl verwies in diesem Zusammenhang auf die Verhältnismäßigkeit, es komme kaum zu Verkehrsverzögerungen.

Die Protestaktion startete kurz vor 8 Uhr im Bereich des Oberstufenrealgymnasiums. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt bildete sich in der Folge aufgrund der Blockade unter anderem im Bereich um das Landhausviertel zäher Verkehr. (APA, 7.9.2023)