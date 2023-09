Eine Brücke in der Stadt Volos in der Region Thessalien ist eingebrochen. IMAGO/Antonis Nikolopoulos / Eur

Volos – Wegen der fortwährenden schweren Regenfälle und Überschwemmungen in Griechenland ist die wichtigste Autobahnverbindung des Landes zwischen Athen und Thessaloniki seit Mittwochabend auf gut 200 Kilometern gesperrt. Auch die Bahn stellte die Fahrten zwischen den beiden Städten ein, wie Medien Donnerstagfrüh berichteten. In Mittelgriechenland ist die Situation weiterhin dramatisch – es regnete die ganze Nacht.

Nach offiziellen Angaben sind bei den Unwettern in Griechenland bisher drei Menschen ums Leben gekommen. Es gibt weiterhin mehrere Vermisste, die genaue Zahl war zunächst nicht bekannt. Die große Tiefebene in der Region Thessalien, die Kornkammer Griechenlands, steht unter Wasser. Die Infrastruktur ist schwer getroffen: In zahlreichen Dörfern und großen Teilen der Städte Volos, Larisa und Karditsa gibt es keinen Strom und kein Wasser, wie Reporter Donnerstagfrüh berichteten.

Überschwemmungen sorgen für einen Ausnahmezustand in Mittelgriechenland. IMAGO/Nasos Simopoulos / Eurokin

Evakuierungen

"So etwas haben wir noch nicht gesehen. Allein in der Nacht mussten wir 5.000-mal ausrücken, um Menschen zu helfen", sagte Feuerwehrsprecher Giorgos Artopoios im Radio. Zahlreiche Menschen seien mit Schlauchbooten von der Feuerwehr und dem Zivilschutz aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr riet jenen, die in ihren Häusern festsitzen, sich in den oberen Stockwerken aufzuhalten. "Wir haben Verstärkung aus allen anderen Regionen Griechenlands geholt", sagte der Sprecher.

Mit Booten werden Menschen in der Region Larisa aus überfluteten Straßen gerettet. IMAGO/Leonidas Tsekas / Eurokini

Auch in Athen regnete es die ganze Nacht durch. Schwere Schäden gab es hier jedoch nicht, wie der Sender ERT News berichtete. Weiter bangen mussten am Donnerstag die Menschen in den Städten Volos und Larisa und den Dörfern der Region, wo es tagsüber erneut stark regnen soll. Insgesamt aber geben die Meteorologen Entwarnung: Bis zum Abend sollen die Regenfälle aufhören.

Milliardenschäden vermutet

Dann dürften die gewaltigen Schäden erstmals komplett sichtbar werden, die die schweren Unwetter verursacht haben. Die Bürgermeister der betroffenen Gegenden sprachen gegenüber Medien von eingebrochenen Straßen und Brücken, von gekappten Stromverbindungen, aber auch zerstörten Häusern und Unternehmen. Die Schäden dürften in die Milliarden gehen.

Das komplette Ausmaß der Schäden der Unwetter ist bislang unklar. AP/Thodoris Nikolaou

Chaos durch Überschwemmungen

Neben Griechenland sind auch Regionen Bulgariens und der Türkei von dem Extremwetter betroffen. In Bulgarien sind Stand Donnerstag bei Starkregen und Unwettern vier Menschen an der südlichen Schwarzmeerküste ums Leben gekommen. Hotels und Häuser am Schwarzen Meer wurden den Berichten zufolge nach Dauerregen überschwemmt. Die Behörden riefen im Raum Zarewo den Notstand aus, nachdem der Fluss Weleka über die Ufer getreten war. Straßen waren demnach überschwemmt, Autos standen im Wasser. Brücken wurden von den Fluten mitgerissen. Mehrere Badeorte waren von der Außenwelt abgeschnitten, da Landstraßen wegen des Wassers nicht befahrbar waren.

Bei schweren Unwettern in der Türkei sind Stand Mittwoch sieben Menschen ums Leben gekommen, 31 seien verletzt worden, hieß es. Starkregen hatte zuvor Häuser und Straßen überschwemmt. Der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge wurden auch Ferienbungalows von den Wassermassen mitgerissen. Die Katastrophenschutzbehörde warnte vor weiteren Unwettern im Westen und Südwesten der Türkei. Es könne zu Sturzfluten, Blitzeinschlägen und Sturm kommen. (APA, 7.9.2023)