Die grassierende Inflation trifft in Frankreich zunehmend wohltätige Organisationen wie das Rote Kreuz, das landesweit mit einem Jahresdefizit von 45 Millionen Euro rechnet. Die Restos du Cœur, die "Restaurants des Herzens", können in ihren über 2.000 Ausgabestellen im Land die hohen Lebensmittelpreise auch nicht mehr berappen: Ihnen fehlen 30 Millionen Euro. Der private, vom legendären Komiker Coluche 1985 gegründete Privatverein richtete deshalb einen Spendenaufruf an die Öffentlichkeit.

Bernard Arnault versteht die Welt nicht mehr. AFP/JULIEN DE ROSA

Den größten Beitrag spendete der mit Abstand reichste Franzose, Bernard Arnault. Der Herr über das Luxusimperium LVMH mit Marken wie Dior, Louis Vuitton, Bulgari oder Tiffany, zweitreichster Mann der Welt hinter dem US-Unternehmer Elon Musk, ließ durch seine beiden Söhne Antoine und Frédéric einen Scheck über zehn Millionen Euro überreichen. Aurore Bergé, Ministerin für Familien und Solidarität, bedankte sich offiziell für die milde Gabe; die Arnaults erklärten, sie unterstützten "einen großartigen Verein des Allgemeininteresses, der seit bald vierzig Jahren den Schwächsten zu Hilfe" eile.

Arnault (74), der 2019 bereits 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame gespendet hatte, äußerte sich nicht selber dazu. Dafür dominieren in den sozialen Medien andere Kommentare. "Man sollte dieses Geld zurückweisen, denn es wurde den Erwerbstätigen gestohlen", lautete ein böser Spruch auf X (ehemals Twitter). Für die Linkspartei der "Insoumis" (der "Unbeugsamen") entrüstete sich der Abgeordnete Alexis Corbière: "Herr Arnault zahlt von seinem persönlichen Vermögen nur 18 Prozent Steuern in Frankreich, er hat Geld in den Steuerparadiesen." Seine Spende betrage gerade mal 0,004 Prozent seines Vermögens. Es gehe nicht an, dass die Mächtigsten eine PR-Operation auf dem Buckel der Armen inszenierten.

Gereizte Stimmung

Die Grünen-Chefin Marine Tondelier fügte an, sie sei für "ein Frankreich ohne Milliardäre". Andere Politiker rechneten vor, dass Arnault letztlich nur einen Bruchteil der zehn Millionen wirklich spende, da man in Frankreich zwei Drittel karitativer Spenden von den Steuern abziehen könne. Die Arnaults stellten daraufhin klar, dass sie auf alle Steuervorteile explizit verzichtet hätten.

Die finanzpolitischen Positionen der "Unbeugsamen" sind in Frankreich in solchen Finanzfragen verbreiteter, als man annehmen würde. Wie der Soziologe Olivier Galland im Magazin "Le Point" zur Arnault-Affäre ausführte, ist Kapitalismuskritik in Frankreich keineswegs nur eine Sache der Linken. In dem Land mit seinen katholischen Wurzeln gehe diese Kritik bis auf das Matthäus-Evangelium zurück, wonach ein Christ nicht zugleich dem Herrn und dem Mammon (Geld) dienen könne. In der Revolution von 1789 seien die reichen Sünder, wie Galland ausführte, zu regelrechten Feinden der Republik geworden; deren Wohlstand habe als ursächlich für das Elend der Armen gegolten. Und das gilt offenbar immer noch, wie Arnault gerade feststellt. (Stefan Brändle aus Paris, 7.9.2023)