In den vergangenen Jahren hat die Automobilbranche einen grundlegenden Wandel durchlaufen. Ein modernes Fahrzeug enthält heutzutage eine Fülle unterschiedlicher Computersysteme, die natürlich auch eifrig Daten über die Nutzerinnen und Nutzer sowie deren Aktivitäten sammeln. Wie es mit dem Schutz dieser Daten aussieht, hat sich die vor allem für den Browser Firefox bekannte Mozilla Foundation im Detail angesehen – und kommt dabei zu einem geradezu vernichtenden Urteil.

Schlechter als schlecht

"Moderne Autos sind ein einziger Datenschutz-Albtraum", fasst die Mozilla Foundation die aktuelle Situation zusammen. Von 25 getesteten Herstellern erfülle kein einziger auch nur annähernd die Minimalanforderungen an die Privatsphäre. Es handle sich um "die übelste Produktkategorie, die wir je getestet haben", und zwar "mit Abstand".

In modernen Fahrzeugen stecken viele Computer, die noch mehr Daten sammeln. Um so wichtiger wäre ein verantwortungsvoller Umgang damit. REUTERS

Wer das für übertrieben hält, für den hat die Studie einige Beispiele parat. So würden sämtliche Hersteller viele zu viele persönliche Daten sammeln, die Palette reicht von der Auswertung des Fahrverhaltens über medizinische Daten bis zu anderen privaten Details. Fast alle Hersteller sichern sich zudem das Recht, diese Daten auch an Dritte weiterzuverkaufen, also mit ihren Kunden ein einträgliches Nebengeschäft führen zu dürfen.

Details

In konkrete Zahlen gefasst: 84 Prozent der Hersteller sichern sich das Recht, Nutzerdaten an Dritte weitergeben zu dürfen. Bei 76 Prozent ist eine Erlaubnis für eine kommerzielle Weiterverwendung festgeschrieben – also der Verkauf. Das nicht nur an Drittanbieter aus der Branche, wie man meinen könnte, sondern durchaus auch an Datenhändler.

Mehr als die Hälfte der Hersteller betonen zudem, dass die ganze Fülle an Daten auf Anfrage auch an Polizeibehörden und andere staatliche Organisationen herausgegeben wird. Hyundai sticht unter diesen noch einmal extra heraus, dort holt man sich nämlich die Erlaubnis ein, selbst auf informelle Anfragen von Behörden mit einer Datenweitergabe zu reagieren.

Sexuelle Vorlieben?

Ein besonders drastisches Detail liefern zudem die Privatsphärenregeln von Nissan und Kia. Behalten sich doch beide Hersteller vor, Informationen zum Sexleben der Kunden zu sammeln. Wer jetzt meint, das wäre schon das seltsamste Recht, das sich ein Hersteller herausnimmt: Gleich sechs Anbieter behalten sich das Recht vor, "genetische Informationen" oder "genetische Charakteristika" zu sammeln. Betont sei, dass nicht behauptet wird, dass diese Firmen all das auch wirklich sammeln, sie dürften es aber eben.

Es sieht nicht gut aus in Hinblick auf die Privatsphäre bei Autoherstellern. Mozilla Foundation

Am schlechtesten unter den getesteten Firmen schnitt trotzdem jemand anders ab: Tesla. Dem Unternehmen gelingt das seltene Kunststück, in sämtlichen untersuchten Kategorien eine explizite Warnung von der Mozilla Foundation zu kassieren. "Selten" ist dabei keine übertriebene Formulierung, es sei in der Geschichte der "Privacy by Design"-Studien der Mozilla Foundation erst das zweite Mal, dass dies einem Unternehmen "gelingt". Von der Konkurrenz hebt man sich dabei nicht zuletzt über die Nutzung von "nicht vertrauenswürdiger KI" beim eigenen Autopiloten ab.

Niemand ist gut

Am wenigsten schlecht kommen in der Bewertung übrigens Renault und Dacia davon. Das, weil sie als Einzige die nachträgliche Löschung von Daten auf expliziten Kundenwunsch hin ermöglichen. Die Mozilla Foundation will das aber explizit nicht als Empfehlung verstehen. Einen auch nur annähernd akzeptablen Schutz der Privatsphäre biete kein einziger Hersteller, betonen die Autorinnen und Autoren der Studie.

Was all das noch unerfreulicher macht, sei der Umstand, dass viele Menschen von ihren Autos abhängig sind. Im Gegensatz zu anderen Produktkategorien könne es da also nie eine bewusste Entscheidung zu einer Datenweitergabe geben. Die Kunden hätten einfach keine Wahl. (apo, 7.9.2023)