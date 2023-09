Der Käfer selbst ist eigentlich recht unscheinbar. Nur etwa fünf Millimeter lang und rötlichbraun gefärbt, ist er ausschließlich in Sloweniens ausgedehnten Höhlensystemen zu finden. Das Spektakulärste an diesem Käfer ist vielleicht, dass er keine Augen besitzt. Als Höhlenbewohner ist er nicht darauf angewiesen. Er ist ein Laufkäfer unter sehr vielen, rund 40.000 Arten gibt es aus dieser Käferfamilie weltweit. Doch gerade diese eine Spezies erhält bedrohlich viel menschliche Aufmerksamkeit. Schuld daran ist der österreichische Käfersammler Oskar Scheibel, der ihn 1937 entdeckte und nach Adolf Hitler benannte.

Der Laufkäfer Anophthalmus hitleri ist durch seinen Namen zur begehrten Nazi-Devotionalie geworden und gilt inzwischen als bedrohte Art. Picturedesk/Epa/Matthias Schrader

Seither trägt der Krabbler offiziell den Namen Anophthalmus hitleri, kurz A. hitleri. Was Scheibel als Ausdruck seiner Verehrung für den Nazidiktator verstand, ist für den Käfer ein existenzielles Problem. Der Hitlerkäfer ist seines Namens wegen unter Neonazis zu einem so begehrten Sammelobjekt geworden, dass er heute als bedroht gilt. Als unfreiwillige Nazi-Devotionalie wird das blinde Insekt für viel Geld gehandelt.

Strenge Regeln, wachsende Kritik

Zuletzt rückte der Käfer auch ins Zentrum hitziger biologischer Debatten, gemeinsam mit etlichen Leidensgenossen wie dem Mussolinifalter Hypopta mussolinii oder den Blütenpflanzen der Gattung Hibbertia, die den Namen des englischen rabiaten Sklavereibefürworters George Hibbert tragen. Was bei Straßennamen und Denkmälern schon lange für Auseinandersetzungen sorgt, wird zunehmend auch in der Biologie zum Diskussionsthema: Wie soll heute mit historisch belasteten Tier- und Pflanzennamen umgegangen werden?

Die Eckpunkte der Debatte sind schnell skizziert. Eine wachsende Zahl von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern tritt für eine Änderung besonders problematischer Artnamen ein. Spezies, die nach politischen Extremisten und Verbrechern benannt sind oder rassistisch und kolonialistisch konnotierte Namen tragen, sind vielen Forscherinnen und Forschern ein Dorn im Auge.

Die biologische Nomenklatur gehorcht aber strengen Regeln und ist in Sachen Artnamen von Natur aus konservativ. Nachträgliche Namensänderungen lehnt die Internationale Kommission für Zoologische Nomenklatur strikt ab, die über die korrekte Einhaltung der wissenschaftlichen Benennung und Klassifikation aller Tierarten wacht. Jede Umbenennung würde für Chaos und Verwirrung in der wissenschaftlichen Literatur sorgen, lautet das Argument.

A. hitleri ist augenlos. Das ist für den Höhlenbewohner kein Problem – ganz anders als sein Artname. Arne Hodalic / EPA / picturedesk

Verhärtete Fronten

An dieser Haltung wiederum gibt es wachsende Kritik, in den vergangenen Monaten wurde die Debatte lauter. Anfang des Jahres erteilten einige Mitglieder der Kommission im "Zoological Journal of the Linnean Society" allen Forderungen eine Absage: Man verstehe zwar den Wunsch nach Namensänderungen aus ethischen Gründen, diese würden jedoch die Stabilität der Nomenklatur und damit der Wissenschaft gefährden.

Dagegen verwehren sich mehrere Fachleute in einer Reihe von Antworten, die kürzlich ebenfalls im "Zoological Journal of the Linnean Society" veröffentlicht wurden. Die Kommission habe abweichende Meinungen in der Fachwelt nicht berücksichtigt und würde Tradition über ethische Überlegungen stellen, kritisierte etwa die Botanikerin Estrela Figueiredo von der südafrikanischen Nelson Mandela University. "In welchen anderen Bereichen ist noch etwas nach Hitler benannt? Die Vorschriften müssen sich ändern und angepasst werden, wie im Rest der Gesellschaft", sagte Figueiredo zu "Science".

Nomenklatorischer Albtraum

Andere Fachleute argumentieren auch mit dem Schutz der betroffenen Spezies. "Es ist ein unschuldiges Insekt", sagte Mirjana Roksandic kürzlich zum "Economist" über den Hitlerkäfer. "Warum beenden wir nicht den illegalen Handel durch eine Namensänderung?" Auch manche Fachorganisationen wie die Amerikanische Ornithologische Gesellschaft treten für Umbenennungen in speziellen Fällen ein, um problematischen (fast immer männlichen) Personen die Ehre zu entziehen, einer Spezies ihren Namen zu leihen..

Die Mitglieder der Internationalen Kommission für Zoologische Nomenklatur fürchten indes ein Fass ohne Boden: Sie schätzen, dass sich rund 20 Prozent der mehr als 1,5 Millionen Tiernamen von Personennamen ableiten. Darunter könnten hunderttausende Namen sein, die aus ethischen Gründen beanstandet werden könnten - ein nomenklatorischer Albtraum.

Der Anthropologe Christopher Bae von der University of Hawaii schlägt als Kompromiss die Schaffung einer eigenen Ethikkommission vor, um beanstandete Namen Fall für Fall zu überprüfen. "Wir sind ja keine Experten für Ethik, wir sind Experten für Nomenklatur und Taxonomie", sagte er zu "Science".

Progressive Pflanzenkunde

Abseits der Tierwelt könnte schon bald Bewegung in die Sache kommen. Für die Benennung von Algen, Pilzen und Pflanzen sind nicht die Zoologen zuständig, dafür gibt es ein eigenes Regelwerk. Beim Internationalen Botanischen Kongress, der 2024 in Madrid stattfinden wird, steht das Thema Artnamen jedenfalls auf der Agenda, sagte Sandra Knapp vom Natural History Museum in London. Sie ist Präsidentin der Nomenklatursektion des Kongresses und kündigte ein Votum an: In Madrid soll darüber abgestimmt werden, ob beleidigende oder problematische Namen geändert werden können und eine Kommission zur Prüfung eingerichtet werden soll.

Naturgemäß sind auch in der Botanikgemeinde nicht alle von dieser Vorstellung angetan. Der ukrainische Wissenschafter Sergej Mosjakin sagte zum Economist, Geschichte lasse sich nicht einfach auslöschen. Er ließ aber mit einem Vorschlag aufhorchen, der das Problem zumindest in Zukunft mindern könnte: Es solle damit aufgehört werden, Arten nach Leuten zu benennen, die gar nichts mit Wissenschaft zu tun haben. A. hitleri würde wohl zustimmen, wenn er könnte. (David Rennert, 11.9.2023)