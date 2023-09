Die Natur hat Pumpen hervorgebracht, die technischen Lösungen weit überlegen sind: Forschende vom Institute of Science and Technology Austria (Ista) in Klosterneuburg (NÖ) haben in einer neue Studie gezeigt: Das pulsierende Treiben von Flüssigkeit durch Rohre, ähnlich dem Blutfluss im Herz, hat das Potenzial, den Energieverbrauch um neun Prozent zu senken.

Jedes Mal, wenn man den Wasserhahn in der Küche oder im Badezimmer aufdreht, den Gartenschlauch benutzt oder die Heizung zu Hause anmacht, wird eine Flüssigkeit oder ein Gas durch Rohre gepumpt. "Das Öl, das man bei der Tankstelle bekommt, wurde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit durch eine Pipeline über mehrere Tausend Kilometer gepumpt, bis es beim Endverbraucher schließlich ankommt", sagte Ista-Forscher Björn Hof: "Jetzt konkret habe ich eine Fußbodenheizung unter meinen Füßen, wo zum Großteil des Jahres Wasser durchgepumpt wird."

Die Experimente wurden nur mit geraden Rohren durchgeführt, doch Björn Hof (hier in seinem Labor) ist davon überzeugt, dass sich die Energieersparnis durch pulsierendes Pumpen auch in kurvigen Rohren erreichen lässt. Foto: Nadine Poncioni / ISTA

Zehn Prozent des Stromverbrauchs für Pumpen

Diverse Arten von Pumpen haben aber häufig einen erheblichen Energieverbrauch. Die Bewegung von Flüssigkeiten durch Rohre und Kanäle erzeugt Reibungsverluste. Die sind besonders groß, wenn die Strömungen turbulent sind, was den Energiebedarf zum Pumpen der Flüssigkeiten und damit die Pumpkosten erhöht. Der deutsche Physiker schätzt, dass in etwa zehn Prozent des industriellen Stromverbrauchs benutzt werden, um Flüssigkeiten und Gase durch die Gegend zu pumpen. Eine internationale Studie geht sogar von fast 20 Prozent aus. "Es kommt darauf an, was Sie miteinbeziehen möchten", erklärte Hof, "also kann man sicherlich auch auf eine größere Zahl kommen."

Erste Versuche, periodisches Pulsieren in die Rohrströmung einzuführen, haben nur eine begrenzte Reduzierung der Turbulenzen gebracht und häufig sogar den Energieverbrauch erhöht. Ein Forschungsteam um Hof und den italienischen Wissenschafter Davide Scarselli vom Ista führte jedoch eine Ruhephase ein, die der Diastole-Phase des Herzzyklus ähnelt, wenn sich das Herz zwischen den Schlägen entspannt. Das Ergebnis: Pumpen wie das Herz spart Energie. Konkret zeigte sich eine Verringerung der mittleren Reibung von 27 Prozent und eine Reduzierung des Energiebedarfs um neun Prozent", berichtet das Team im Fachjournal "Nature".

Pulsierendes Pumpen beruhigt Turbulenzen, die von der Pulsform des menschlichen Herzes inspirierte Methode könnte dabei helfen, Energie zu sparen. Illustr.: Thomas Zauner / ISTA

Kritik aus dem Kollegenkreis

"Bei großen städtischen Wasserrohren oder Öl-Pipelines werden sicherlich 90 Prozent des Reibungsverlusts – und deshalb auch der Kostenpunkt – allein durch die Turbulenz hervorgerufen", erklärte Hof. "Wenn ich die Strömung laminar halten könnte, dann könnte ich mit zehn Prozent oder weniger des Energieaufwands die gleiche Menge Wasser durchpumpen. Und mehr oder weniger zufällig kamen wir darauf, dass wir eigentlich dieselbe Wellenform benutzt haben, die auch bei uns in der Aorta im Herzen vorhanden ist, was relativ überraschend für uns war, aber vielleicht hat sich die Natur ja etwas dabei gedacht."

Dass sich die neuen Erkenntnisse auch technisch umsetzen lassen, sehen nicht alle Fachkollegen so optimistisch. Wie die Physikerin Angela Busse von der University of Glasgow in einem Kommentar in "Nature" anmerkt, könnten die in der Studie untersuchten Strömungseigenschaften möglicherweise nicht denen bei industriellen Anwendungen entsprechen. Außerdem seien die Experimente nur mit geraden Rohren durchgeführt worden.

Pumpen umrüsten

Es sollte "keinen Riesenunterschied bei Krümmungen machen, solange es nicht ein komplett kurviges Rohr ist", betonte dagegen Hof. Die Studienergebnisse aus dem Labor sind "sehr vielversprechend" und eine "robuste Methode", so der Experte. Die Rohre müssten nicht ausgetauscht werden, aber um diese pulsierenden Bewegungen in der Realität umzusetzen, müssten voraussichtlich die Pumpen umgerüstet werden.

"Die größte Herausforderung ist vermutlich – aber ich bin kein Ingenieur –, dass die meisten Pumpen so ausgelegt sind, dass sie mit konstanter Rate pumpen, und wenn ich anfange, sie hoch- und herunterzufahren, kann ich mir vorstellen, dass die Pumpen vielleicht irgendwann nicht mehr mitspielen und darunter leiden. Ansonsten steht dem Ganzen aus meiner Sicht nichts im Wege", sagte Hof. (red, APA, 7.9.2023)