Wanted Häftling floh akrobatisch aus US-Gefängnis

Im US-Bundesstaat Pennsylvania fahnden die Behörden nach einem vor einer Woche aus dem Gefängnis ausgebrochenen Mörder. In einem Video ist zu sehen, wie Danelo Cavalcante mit Händen und Füßen an zwei gegenüberliegenden Wänden waagrecht in die Höhe klettert