Die Urlaubszeit und damit eine Phase ausgiebiger Erholung ist für viele Menschen mit Ende des Sommers erst einmal vorbei. Man ist wieder im Job und in seinem Alltag angekommen. Nach unbeschwerteren Wochen oder gar Monaten, die man häufig auch fernab des täglichen Trotts verbracht hat, stellt sich häufig die Frage, wie man das relaxte Urlaubsgefühl in den Alltag mitnehmen oder in Form einer ausgeglichenen Work-Life-Balance auch zu Hause erzielen kann. Was individuell als entspannend und erholsam empfunden wird, ist schließlich so grundverschieden, wie Menschen es sind.

Wie man Gegenpole zum Alltag schaffen kann

Kann sich der eine nichts Schöneres vorstellen, als seine Freizeit bei einem guten Film oder beim Bingewatching einer Serie in den eigenen vier Wänden zu verbringen, liegt die andere lieber mit einem guten Buch unter Bäumen in einer Hängematte. Manche entspannen sich beim Wandern, andere bei einem guten Glas Wein beim Heurigen. Ein Gefühl von Erholung stellt sich möglicherweise durch sportliches Auspowern ein – oder beim Runterkommen durch Yoga, Meditation und Co.

Im Bemühen, sich zu erholen, kann man nach weitgehendem Nichtstun streben – oder sich in verschiedenste Aktivitäten stürzen. Es gibt Menschen, die dazu tendieren, ihre Zeit abseits der Arbeit vollkommen zu verplanen, da sie es als besten Ausgleich zum Job empfinden, möglichst viel mit dem Freundeskreis oder der Familie zu unternehmen. Für manche ist Erholung auch nicht ohne häufige Tapetenwechsel denkbar. Sie nutzen gerne Wochenenden zwischendurch für Kurztrips, um räumliche und gedankliche Distanz zur gewohnten Umgebung zu gewinnen. Allerdings kann sich auch der gegenteilige Effekt einstellen, wenn man sich neben dem Arbeitsstress noch ein gehöriges Maß an Freizeitstress aufbürdet. "Nirgends strapaziert sich der Mensch so sehr wie bei der Jagd nach Erholung", schrieb bereits der britische Schriftsteller Laurence Sterne im 18. Jahrhundert.

Wie ist das bei Ihnen?

Was machen Sie am liebsten, um sich zu erholen – oder was lassen Sie ganz bewusst weg? Welche Tätigkeiten oder Orte tragen am meisten zu Ihrer persönlichen Erholung bei? Und wie gelingt es Ihnen, sich ein tiefenentspanntes Urlaubsgefühl noch etwas länger zu bewahren? Erzählen Sie es im Forum! (Daniela Herger, 11.9.2023)