Es ist eine Erfahrung, die einem beim Buchen eines Flugs schon mal die Zornesfalten auf die Stirn treiben kann: Kaum hat man alle Daten eingegeben und klickt auf den Warenkorb, freut sich auf ein Schnäppchen, flugs hat sich der zuvor angegebene Preis für das Ticket merklich erhöht. Die Gebühren haben zugeschlagen. Mal für die Sitzplatzreservierung, mal fürs Gepäck. Mit dieser ärgerlichen Praxis könnte es aber bald vorbei sein. Das berichtet Timeout.

Fluglinien verdienen gut an Zusatzgebühren. IMAGO/Hubert Psaila Marie/ABACA

Dort zitiert man eine Untersuchung der britischen Regierung, laut der drei Viertel aller Fluganbieter sogenanntes Drip-Pricing betreiben, also zusätzliche Gebühren verrechnen. Nun will das britische Department for Business and Trade evaluieren lassen, wie man am besten gegen diese Praktiken vorgehen könnte. Folgt man dem Bericht von "Timeout", verdienten Fluglinien mit diesen versteckten Gebühren allein im Jahr 2022 81 Milliarden Pfund (rund 94 Milliarden Euro). Easyjet sei eine jener Fluggesellschaften, die dank der versteckten Gebühren viel Geld einnimmt und deren Einnahmen pro Sitzplatz zwischen Oktober 2022 und März 2023 um ein Drittel gestiegen sind. Die Nebeneinkünfte von Ryanair seien im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres um 15 Prozent gestiegen. Andere britische Fluggesellschaften, die hohe versteckte Gebühren verlangen, seien Wizz Air, Jet2, Tui, British Airways und Virgin Atlantic.

Mehr Klarheit

Darüber hinaus können am Flughafen noch weitere Extragebühren anfallen, wenn man sich nicht an die Geschäftsbedingungen des Anbieters hält. Das habe ein älteres britisches Ehepaar, Ruth und Peter Jaffe, erfahren, schreibt "Timeout". Es geriet kürzlich in die Schlagzeilen, nachdem ihnen von Ryanair 110 Pfund für das Einchecken verrechnet worden waren. Sie dachten, sie hätten dies online getan, aber es stellte sich heraus, dass es für die falsche Strecke war.

Einige Fluggesellschaften argumentieren, dass die Aufschlüsselung der mit einem Flugticket verbundenen Kosten, z. B. für Speisen und Getränke oder Handgepäck, den Verbrauchern zu günstigeren Tarifen verhilft und ihnen eine größere Auswahl bietet. Die britische Regierung hat erklärt, dass sie sowohl die Interessen der Branche als auch die der Kunden berücksichtigen werde. Man wolle jedenfalls für mehr Klarheit und Transparenz sorgen.

Anfang dieses Jahres kündigte die US-Regierung an, in vielen Branchen gegen "Junk-Fees" vorzugehen, darunter auch die Gebühren, die Fluggesellschaften für Familien erheben, die zusammensitzen wollen. Präsident Biden forderte die Einführung von "All-in"- und "Upfront"-Preisen. (red, 7.9.2023)