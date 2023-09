Neue Serien und Filme: "Die Donnerstagswitwen", "Ehrengard" bei Netflix, "Das Boot" auf Sky, Supermodels auf Apple TV+, "Tales of the Walking Dead" auf Canal+

Die Welt der Streaminganbieter und ihrer neuen Eigenproduktionen ist ein weites Feld. Hier ist eine Auswahl an Filmen und Serien, die in den folgenden zwei Wochen ab kommendem Montag neu anlaufen. Der Schwerpunkt liegt auf Eigenproduktionen der großen Anbieter und erhebt angesichts der dynamischen Programmierung der Unternehmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Netflix

"Die Donnerstagswitwen"

Die Serie schildert die Dystopie einer geteilten Welt – zwischen dem Armenviertel, der Autobahn und überhaupt dem Rest der Welt sowie der Luxusanlage Altos de la Cascada. Die versteckt sich hinter hohen Mauern und wird von Sicherheitsposten bewacht. Hier trifft sich jeden Donnerstag eine Gruppe betuchter Freundinnen, die sich scherzhaft "Donnerstagswitwen" nennt, weil man ohne Ehemänner und Kinder zusammenkommt. Doch diese vermeintlich stabile Welt bricht zusammen, als Teresa eines Abends die Leichen ihres Gatten und seiner zwei besten Freunde findet. Denn die Suche nach der Wahrheit bringt dunkle Geheimnisse ans Licht. Mit: Omar Chaparro, Cassandra Ciangherotti, Irene Azuela, Juan Pablo Medina, Zuria Vega. 14. 9.

Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung

Oscar-Regisseur Bille August hat ein 90-minütiges Märchen inszeniert. Im Fabel-Königreich Babenhausen wird ein Experte in Liebesdingen, Herr Cazotte (Mikkel Boe Følsgaard), von der Großherzogin (Dänemarks Superstar Sidse Babett Knudsen) angeheuert. Er soll dem verklemmten Kronprinzen Lothar (Emil Aron Dorph) helfen, eine geeignete Prinzessin zu finden. Der Unterricht in Liebesdingen geht jedoch alsbald nach hinten los, zeugt der frisch aufmunitionierte Adelige doch einen unehelichen Erben, worauf die herzogliche Familie auf Burg Rosenbad Zuflucht suchen muss. Cazotte indes verliebt sich in die Trauzeugin Ehrengard (Alice Bier Zanden) – und merkt, wie wenig Ahnung er doch von der Liebe hat. 14. 9.

El Conde

Augusto Pinochet (Jaime Vadell) ist 2006 gar nicht gestorben, so die Theorie in dem Film. Der chilenische Ex-Diktator vegetiert als untoter Vampir in einer verfallenen Villa am äußersten Ende Südamerikas weiter vor sich hin. Nach 250 Jahren hat der Untote genug vom ewigen Leben. Pinochet hat deshalb eigentlich beschlossen, kein Blut mehr zu trinken. Doch dank einer neuen Beziehung findet er zu neuer Lebenslust. Regisseur Pablo Larraín hat mit "El Conde" eine äußerst dunkle, in Schwarz-Weiß gehaltene Politsatire auf die Geschichte seines Landes Chile geschaffen. 15. 9.

Sex Education

Jede Erziehungsmaßnahme kommt einmal an ihr Ende – so auch die Netflix-Erfolgsserie "Sex Education", die mit Staffel 4 in die Endrunde einbiegt. Hierin muss der angelernte Sexualtherapeut Otis nun im liberalen College Cavendish sein Auskommen finden, nachdem das Moordale-Gymnasium geschlossen wurde. Das erweist sich jedoch als ziemlicher Kulturschock, ist Cavendish doch Lichtjahre voraus. Schließlich sind hier die Netten beliebt, und es gibt auch noch gemeinschaftliche Yogakurse! Und dann bekommt er auch noch Konkurrenz. 21. 9.

Disney+

The Other Black Girl

Nella (Sinclair Daniel) ist als Lektorin für die Diversity-Themen die einzige Afroamerikanerin in ihrem Verlagsunternehmen und fühlt sich bisweilen isoliert. Entsprechend erfreut ist sie, als mit Hazel (Ashleigh Murray) eine weitere Farbige eingestellt wird. Bis die neue Kollegin sich alles andere als solidarisch zeigt und im Eiltempo Karriere macht, während Nellas Welt ins Wanken gerät. Verfolgt Hazel einen eigenen Plan? Und was geht da Unheimliches im Verlag vor? 13. 9.

Sky

Inside Greenpeace – Was braucht es, um die Welt zu retten?

"Was braucht es, um die Welt zu retten?" ist wohl eine der Grundfragen der Zeit. Und auf Sky gibt die neue Serie "Inside Greenpeace" nun in fünf Folgen mögliche Antworten. Das Format begleitet dabei sieben Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltorganisation über ein ganzes Jahr hinweg. Es geht um das Aufsetzen großer Kampagnen, die geheime Planung für Aktionen wie die Blockade des Hafens von Rotterdam oder den waghalsigen Einsatz in Krisengebieten, um die Weltöffentlichkeit über illegale Vorgänge zu informieren. Zugleich hat Greenpeace sein Archiv geöffnet und ermöglicht so einen bis dato ungekannten Blick auf legendäre Projekte wie etwa die Besetzung des schwimmenden Öltanks Brent Spar. 17. 9.

The Man Who Played With Fire – Stieg Larssons Mörderjagd

Die Frage, wer 1986 den damaligen schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme auf offener Straße erschoss, ist bis heute ungeklärt. Zwar wurde zunächst ein Drogenabhängiger und nach der Arbeit einer Ermittlungskommission ein bereits verstorbener anderer Mann als potenzieller Täter ausgemacht, doch bestehen bis heute massive Zweifel an diesen Thesen. In einer vierteiligen Dokumentation folgt Regisseur Matt Rudge nun der Arbeit des Bestsellerautors Stieg Larsson, der vor seinem Tod 2004 über ein Jahrzehnt lang dazu Recherchen anstellte. Seine Arbeit deutete in Richtung eines ausländischen Geheimdienstes. 21. 9.

Das Boot

"Das Boot" bricht zu seiner letzten Fahrt auf: In der finalen Staffel geht es in der deutschen Kriegsserie um zwei verschiedene Kampfschauplätze. Während in Berlin die einzelnen Interessengruppen Intrigen spinnen, tobt im Mittelmeer ein bis aufs Blut geführter U-Boot-Krieg. Dabei wächst in den Reihen der Marine der Widerstand gegen die Nazis. Staffel 4 folgt zugleich den beiden Geschwistern Klaus (Rick Okon) und Hannie (Rosalie Thomass). Während er in geheimer Mission nach Neapel reist, um den Verlauf des Krieges zu ändern, will sich Hannie um Kriegswaisen kümmern. Dabei wird unfreiwillig ein dunkles Geheimnis des Nazisystems enthüllt. 23. 9.

Amazon Prime Video

Wilderness

Dieses Paar stellt seine Beziehung auf eine harte Probe: Als Liv (Jenna Coleman) von der Affäre ihres Mannes Will (Oliver Jackson-Cohen) erfährt, reagiert sie anders, als man erwarten würde. Anstatt ihn vor die Tür zu setzen, nutzt sie einen gemeinsamen Roadtrip durch die Nationalparks der USA, um sich wieder anzunähern – jedenfalls scheint es so. Doch die "wilderness" dieser Serie ist auch eine Möglichkeit, den Gatten einen kleinen Unfall erleiden zu lassen. Immerhin gibt es in der Romanverfilmung nach B. E. Jones viele Gefahren, die auf eine untreue Seele lauern ... Coleman ist bekannt aus der historischen Serie "Victoria", während sich Jackson-Cohen allen voran mit Horrorformaten wie "The Invisible Man" oder "The Haunting of Hill House" einen Namen machte. 15. 9.

Cassandro

Mit "Cassandro" legt Oscargewinner Roger Ross Williams sein Spielfilmdebüt vor. Der Dokumentarfilmer nähert sich darin dem Leben des schwulen Wrestlers Saúl Armendáriz alias Cassandro an, der im Texas der 1980er-Jahre die Welt des Ringkampfs auf den Kopf stellte. Zunächst als Sidekick immer auf der Verliererseite, erkennt Armendáriz letztlich die Vorzüge, als "Exotico" anders als der Rest der Lucha-Libre-Szene zu sein, und bahnt sich seinen Weg ins Rampenlicht. Klarerweise hat das auch zur Folge, das ihm viele seinen Ruhm streitig machen wollen. Neben dem mexikanischen Schauspielstar Gael García Bernal in der Titelrolle ist auch Rap-Superstar Bad Bunny in einer Nebenrolle zu erleben. 22. 9.

The Continental: From the World of John Wick

In diesem Hotel gelten eigene Gesetze: Das Continental ist immerhin ein sicherer Hafen für Auftragsmörder aller Art. Wer hier Unterschlupf findet, betätigt keinen Abzug, greift zu keinem Messer, solange er unter diesem Dach weilt. Bekannt aus der "John Wick"-Filmreihe mit Keanu Reeves, bekommt das gute Stück nun eine eigenständige, dreiteilige Serie, in der die Vorgeschichte der ehrwürdigen Gemäuer erzählt wird. Genauer gesagt wird der Aufstieg von Winston Scott (Colin Woodell) zum charismatischen Hotelmanager im New York der 1970er-Jahre nachvollzogen. Bis es so weit kommt, muss der junge Kerl aber einiges überstehen und nicht nur blaue Flecken verarzten. Denn sein Vorgänger (Mel Gibson) verpasst ihm einen Auftrag, der es wirklich in sich hat. 22. 9.

Apple TV

The Super Models

Ihre Namen stehen seit gut 40 Jahren für Mode, Glamour und Jetset: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington haben seit Ende der 1980er den Modelzirkus maßgeblich mitgeprägt und als "Super Models" eine ganze Branche verändert. Das Filmemacherduo Roger Ross Williams und Larissa Bills hat sich nun für Apple TV auf die Spuren der vier Aushängeschilder geheftet und eine vierteilige Dokuserie entworfen, in der ihr Aufstieg ebenso nachgezeichnet wird wie der Einfluss dieser vier Damen, der weit über die Modeszene hinausreichte – und immer noch reicht. Naomi, Cindy, Linda und Christy waren und sind Popkulturikonen, die ihren Einfluss nach wie vor geltend machen. 20. 9.

Canal+

Tales of the Walking Dead

Elf Staffeln lang haben uns die Zombies von "The Walking Dead" das Fürchten gelehrt. Die höchst erfolgreiche, auf der gleichnamigen Comicreihe von Robert Kirkman basierende Serie hat damit aber nicht ihr gesamtes Pulver verschossen, wie schon die Spin-offs "Fear the Walking Dead" und "The Walking Dead: World Beyond" bewiesen haben. Mit "Tales of the Walking Dead" gibt es weitere sechs, in sich geschlossene Geschichten, die entweder bekannte Figuren aufgreifen oder gänzlich neue Charaktere einführen. Dass es dabei nicht immer bitterernst zugeht, zeigt etwa Komiker Terry Crews als Prepper Joe, der sich in dem von Untoten überrannten Land auf die Suche nach einer Onlinebekanntschaft macht. Eines bleibt aber immer gleich: Lass dich nicht beißen! 22. 9.

Paramount+

Funny Pages

Diese "Funny Pages" sind ziemlich schwarzhumorig: Owen Kline, Sohn von Hollywoodstar Kevin Kline, legt mit seinem Langfilmdebüt eine absurde Coming-of-Age-Story vor, in der er den künstlerisch talentierten Teenager Robert (Daniel Zolghadri) auf die Suche nach sich selbst schickt. Dieser erklärt seinen Eltern eines Tages, dass er die Schule schmeißen möchte und stattdessen als Cartoonist durchstarten will. Der Wille ist da, aber auch die Fähigkeiten? Die will er sich von Wallace (Matthew Maher) verfeinern lassen, ist der doch an einem seiner Lieblingscomics beteiligt, was für ihn der Einstieg in eine neue, aufregende Welt bedeutet. Kline setzt für "Funny Pages" auf viel Authentizität, kruden Humor im Stile eines Kevin Smith ("Clerks") und einen aus der Zeit gefallenen Look, der reichlich Sympathien weckt. Kein Wunder, dass die auf Hypes spezialisierte Produktionsfirma A24 ihre Finger im Spiel hat. 22. 9.

RTL+

Love & Death

Erst Ende vergangenen Jahres konfrontierte die Serie "Candy" die Streaminggemeinde mit der Geschichte der mörderischen Hausfrau Candace "Candy" Montgomery, die in den 1980ern eine Freundin mit einer Axt zerstückelte. True Crime bleibt aber offenbar dermaßen beliebt, dass nun in Form von "Love & Death" eine Neuauflage dieser Mörderstory über sieben Episoden lang ausgerollt wird. Statt Jessica Biel ist es diesmal Elizabeth Olsen, die in einer texanischen Kleinstadt eines Tages über die Straße marschiert, um ihrer Nachbarin zu Leibe zu rücken. In weiteren Rollen sind Jesse Plimons, Lily Rabe und Patrick Fugit zu erleben. 24. 9.

