Noch einmal die liebsten Speisen essen, damit das Urlaubsgefühl noch länger anhält. Wo gibt es die besten Lokale, die Sie an Ihren Urlaub erinnern?

Es waren die besten Pasta-Gerichte, die man gegessen hat, und die Auswahl fiel jeden Tag schwer, da die Vielfalt an kulinarischen Highlights, die Italien zu bieten hat, groß ist. Jeden Tag des Urlaubs verbrachte man in einer kleinen Trattoria oder Osteria, trank Wein, kostete sich durch die Speisekarte und genoss einfach das dolce far niente, aber eben mit Essen.

Die Urlaubserinnerung zumindest kulinarisch in Erinnerung rufen: In welchen Lokalen ist das auch hierzulande gut möglich? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/NemeJimenez

Beim Reisen gehört bei vielen Menschen die Kulinarik unweigerlich dazu, und gerade das italienische Essen ist bei vielen Menschen sehr beliebt – sogar bei heiklen Kindern. Aber jedes Land hat so seine Spezialitäten, auf die man sich freut, wenn man dort den Urlaub verbringt. So genießen manche gerne Meeresfrüchte, andere freuen sich auf Streetfoodspezialitäten und wieder andere auf besondere Desserts und Süßspeisen. Egal was es ist, der Urlaub wird damit um eine kulinarische Erinnerung reicher.

Ist man dann wieder zurück im Alltag, möchte man sich das Urlaubsgefühl meist noch länger erhalten. Auch wenn man wieder im herbstlichen Österreich sitzt, ein gutes Essen, das einen zumindest lukullisch in die Ferne entführt, kann die Erinnerung an den Urlaub auffrischen. Denn bekanntlich ist das Gedächtnis eng mit dem Gaumen verknüpft. Will man jetzt nicht unbedingt selbst kochen, um die Urlaubsgenüsse auf den Tisch zu bringen, braucht es Tipps aus der STANDARD-Community, wo man den Sommer zumindest kulinarisch noch einmal zurückholen kann.

Ihre Tipps sind gefragt!

Welche Lokale bieten authentische Küche aus Urlaubsländern? Wo kann man die beste Paella, die beste Pasta oder die besten Meeresfrüchte genießen und den Urlaub ein Stück weit in den Alltag bringen? Wo gehen Sie gerne hin, um zumindest kulinarisch in die Ferne zu schweifen? Ihre Lokaltipps sind im Forum gefragt! (wohl, 15.9.2023)