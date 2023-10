Eine Reichweite um die 900 Kilometer. Das ist ein Kriterium in der A-Klasse von Mercedes-Benz, die es mit einem reinen Dieselantrieb gibt. Wobei das Wort "rein" hier vielleicht etwas verfänglich ist. Verbrennermotoren mit ihrem Ausstoß gelten als recht retro. Ein Wunder, dass Mercedes so etwas noch so ungeniert und unbehübscht hinstellt. Dabei war der Prototyp der Studie A ursprünglich eigentlich mit einem Elektroantrieb ausgestattet, ging so aber nie in Serie.

Zum Unterwegssein ist der Diesel jedenfalls herrlich. Sich keine Gedanken über die nächste Tankstelle machen müssen. In einem durch nach Venedig, wenn es sein sollte. Wobei das Durchfahren eh nicht so toll ist, da steigt man ja völlig verschraubt aus dem Fahrzeug, auch wenn es ein Mercedes ist, der prinzipiell ja immer um Fahrkomfort bemüht ist.

Sportlich, elegant, kompakt: Die A-Klasse steht bei Mercedes für das Understatement. Michael Völker TEST: Mercedes-Benz A 180 d Preis: ab 39.798 € (Testwagen: 50.816 €)

Antrieb: 4-Zylinder-Turbodiesel, 1950 cm³, 85 kW (116 PS), max. Drehmoment: 280 Nm (3400–4400/ min), 8-Gang-DCT (Doppelkupplungsgetriebe), Frontantrieb Fahrleistungen: 0–100 km/h in 9,7 sec, Spitze 202 km/h

Dimensionen: L/B/H: 454/180/142 cm; Radstand: 273cm; Kofferraum: 345–1185 l; Leergewicht: 1530 kg; Anhängelast (gebremst): 1400 kg

T+ Entspannte Reichweite in Stadt und Land

T– Recht bescheidener Kofferraum

Konkurrenz: BMW 1er, Audi A3, das war’s. Besonders bedauerlich die Perspektive: 2025 nimmt Mercedes die beliebten Einstiegsmodelle A- und B-Klasse aus dem Programm. Grund: eine zu geringe Marge ÖKO-WERTUNG Normverbrauch (kombiniert): 5,0–5,5 l / 100 km; CO2: 132–145 g/km

Kommentar: Vorbildlich sparsamer, sauberer Selbstzünder. Ein bisserl spritziger könnte er vielleicht sein

Enorme Reichweite

Gerade in der A-Klasse kommt die enorme Reichweite überraschend daher, da der kompakte Wagen eher in die Stadt passt und nicht unbedingt ein Reisemobil ist. Aber: Lange Strecken sind wirklich gut bewältigbar. Platz ist innen so viel vorhanden, wie es das Außen hergibt. Man muss schon schlichten, aber letztlich ist erstaunlich, was alles reinpasst.

Optisch hat sich die A-Klasse seit ihrer ersten Baureihe 1997 sehr zu ihrem Vorteil entwickelt. Vom biederen Pensionistenauto zu einem sportlich-eleganten Anspruch, das letzte Facelift hat noch ein paar Falten geglättet. Schade ist, dass die A-Klasse auslaufen wird. Der kompakte Mercedes ist eine wunderbare Alternative in der Liga der niedlichen Autos. Die A-Klasse ist gutes Understatement, man fährt Mercedes, weil es praktisch ist und man den Komfort und die Verlässlichkeit schätzt, lässt aber nicht die Geldtasche raushängen.

Das große Multimedia-Display ist sehr angenehm, die Bedienung smooth. Wer mag und seinem Auto traut, kann auch mit dem Fingerabdrucksensor arbeiten. Was oft funktioniert, aber nicht immer: die Sprachbedienung. Hallo Mercedes? Hallo Mercedes! Oder liegt es an meiner Nuschelei?

Der GLC kommt ein bisschen wuchtiger daher und lässt einen Hauch von Förster aufblitzen, aber sehr entspannt. Michael Völker TEST: Mercedes-Benz GLC 300 e 4matic Preis: ab 69.360 € (Testwagen: 89.104 €) Antrieb: 4-Zylinder-Benziner, 185 kW (252 PS); Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM), 100 kW (136 PS); Systemleistung: 230 kW (313 PS), max. Gesamtdrehmoment: 550 Nm; Lithium-Ionen-Batterie (Kapazität brutto: 31,2 kWh),

elektrische Reichweite: 119–130 km; 9-Gang-Automatik, Allradantrieb Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,7 sec, Spitze 218 km/h (elektrisch: 140 km/h)

Dimensionen: L/B/H: 483/189/164 cm; Radstand: 189 cm; Kofferraum: 470–1530 l; Leergewicht: 2355 kg; Anhängelast (gebremst): 2000 kg

T+ Entspannung pur auf langen Strecken

T– Gewichtige, ressourcenintensive Antriebstechnik

Konkurrenz: Jaguar F-Pace, Alfa Stelvio, Lexus NX ÖKO-WERTUNG Normverbrauch (kombiniert): 0,5–0,6 l / 100 km; CO2: 12–15 g/km;

Stromverbrauch (kombiniert): 20,5–22,5 kWh / 100 km

Öko-Kommentar: Beachtliche elektrische Realreichweite – 100 km sind jederzeit möglich

Anderes Antriebskonzept

Ganz anderes Antriebskonzept im Mercedes GLC, auch eine andere Fahrzeugklasse. Fast doppelt so teuer. Hier sind wir mit einem gut ausgestatteten und interessant motorisierten Fahrzeug bei knapp 90.000 Euro. Was diesen Plug-in-Hybrid so attraktiv macht und ihn von vielen anderen Fahrzeugen mit kombiniertem Antrieb aus Verbrenner und Elektromotor abhebt: mehr als 100 Kilometer rein elektrische Reichweite. Der hat also eine wirklich dicke Batterie verbaut. Das ist beachtlich und bringt schon einen großen Komfort im Alltagsgebrauch mit sich. Nachteil: Wenn man dann einmal nur mit dem Verbrenner unterwegs ist, weil sich nichts zum Aufladen findet, dann steigt der Verbrauch ganz ordentlich – Richtung zehn Liter.

Anders als beim Diesel in der A-Klasse ist hier wirklich Kraft verbaut, insgesamt sind es 313 PS. Das riesige Display ist hilfreich, man darf sich nur nicht ablenken lassen. An sich täte ja der GLC gut ins Gelände passen, Allradantrieb ist vorhanden und wunderbar einsetzbar. Die Kür findet allerdings auf der Autobahn statt: Der GLC gleitet und schwebt, dass es eine Freude ist. Man spürt die Straße nicht. Längere Fahrten sind die pure Erholung. Auf der Autobahn erschöpft sich halt rasch die elektrische Reichweite. Währenddessen können wir fröhlich mit dem Auto plaudern, die Sprachsteuerung ist freundlich, aber hartnäckig. Jeder zweite Wunsch bleibt unerfüllt, mancher freilich zu Recht. (Michael Völker, 30.10.2023)